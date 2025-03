Macarena Vélez y la pregunta no emitida en El Valor de la Verdad: ¿Se besó con Aldo Corzo? Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El último domingo 23 de marzo, la participación de Macarena Vélez en el programa El Valor de la Verdad causó una enorme repercusión. La exintegrante de realities se sentó en el famoso sillón rojo para abrir su corazón y revelar aspectos muy íntimos y dolorosos de su vida.

Sin embargo, una de las preguntas que respondió durante la grabación no fue emitida en el programa, pero terminó siendo revelada en otro espacio televisivo.

En su visita al programa “La Noche Habla”, transmitido por Panamericana Televisión y conducido por Tilsa Lozano, Laura Spoya y Ric La Torre, Macarena contó detalles inéditos de su paso por el temido sillón rojo de El Valor de la Verdad, entre ellos, una pregunta que no se vio en televisión, pero que sí fue respondida en el polígrafo.

¿Macarena, te besaste con Aldo Corzo?

La respuesta fue “sí”, y aunque muchos esperaban un escándalo de grandes proporciones, Macarena aclaró rápidamente la situación y bajó el tono del impacto: “Sí. Eso fue hace uffff, hace mil años, antes de que yo entrara a la televisión y antes de que él fuera futbolista. Somos amigos hoy por hoy. Fue un piquito”, explicó con naturalidad.

El nombre del futbolista Aldo Corzo, actual jugador de Universitario de Deportes y de la selección peruana, fue mencionado por primera vez en este contexto, lo que sorprendió a muchos, ya que nunca antes se había vinculado públicamente a ambos personajes. No obstante, la modelo dejó claro que no hubo romance ni relación alguna más allá de aquel beso, descartando así cualquier tipo de especulación.

La polémica según Magaly Medina

Pero mientras Macarena generaba empatía en parte del público por abrir su corazón y compartir episodios difíciles de su vida —como el haber sido víctima de abuso en su adolescencia, haber perdido un embarazo a los 17 años y haber enfrentado pensamientos suicidas—, Magaly Medina no dudó en manifestarse con una crítica directa y sin filtro, como es su estilo.

Durante su programa, Magaly TV, La Firme, la periodista lanzó fuertes declaraciones sobre la aparición de Macarena en El Valor de la Verdad. “La muchacha es la más escandalosa del país, hombre”, comenzó diciendo, y continuó con un tono irónico: “¿Tú crees que por sentarse en El Valor de la Verdad, victimizarse ahí, ya Macarena es la Santa de los Altares? No te pases. ¿Tú eres ingenuo o qué?”, expresó dirigiéndose al argentino Juan Ichazo, pareja de Macarena.

El detrás de cámaras que incomodó a todos

Por si fuera poco, otro dato que alimenta la polémica es el revelado por el propio Beto Ortiz, conductor de El Valor de la Verdad. En entrevista con Infobae, Ortiz contó que Juan Ichazo le reclamaba constantemente a Macarena Vélez durante los cortes comerciales.

“Cada vez que parábamos de grabar, este (Ichazo) se acercaba a Macarena a reclamarle cosas. ‘¿Por qué has dicho esto, lo otro?’, le decía”, narró el periodista, confirmando que el ambiente detrás de cámaras era tenso y cargado de reproches. “Fue a reclamarle cosas, a reprocharle que ‘qué has dicho y no sé qué’”, agregó.

La decisión de retirarse con 25 mil soles

Macarena Vélez respondió veinte preguntas en el programa y decidió no continuar con la número 21. Al retirarse, se llevó 25 mil soles como premio, pero dejó muchas interrogantes sin resolver. Una de ellas era, precisamente, la del beso con Aldo Corzo, que ahora, gracias a su paso por La Noche Habla, fue aclarada.

