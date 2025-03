El Gran Chef Famosos: Claudia Portocarrero sufrió corte profundo en el dedo y rompe en llanto: “No va a poder seguir”

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos

La modelo Claudia Portocarrero sufrió un terrible accidente en el dedo durante la última emisión de El Gran Chef Famosos, Extremo en el canal Latina. Debido al dolor causado por el corte, Portocarrero no pudo evitar romper en llanto mientras recibía atención médica, lo que dejó a los televidentes preocupados por su estado.

En medio de la competencia, Claudia sufrió un corte profundo en uno de sus dedos, lo que obligó a los productores del programa a intervenir de inmediato. “Ay no... me duele, me duele, discúlpame, estoy nerviosa, muy nerviosa, te lo juro”, expresó visiblemente afectada, entre lágrimas, mientras el equipo médico la atendía.

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos

La angustia de ‘La Ñañita’ fue aún mayor cuando el médico encargado del programa le indicó que debía retirarse del concurso debido a la gravedad de la lesión. “No va a poder seguir (cocinando) con vendaje”, le informó el especialista, lo que dejó a Portocarrero frustrada por no poder continuar en la competencia en ese momento.

Ante esta difícil situación, la modelo expresó su tristeza y frustración por tener que abandonar la competencia. “Bueno, chicos, el doctor me acaba de decir que me tengo que retirar y definitivamente me apena mucho, me duele, me frustra. Hay sentimientos encontrados, pero nos vemos en la Noche de Eliminación”, dijo Portocarrero antes de abandonar el set y ser trasladada a una clínica para recibir atención médica más especializada.

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos

El accidente de ‘La Ñañita’ ocurrió en una noche de alta tensión, en la que cuatro participantes se enfrentaban a la posibilidad de ser eliminados. Además de Portocarrero, otros tres concursantes, Miguel Arce, Jano Baca y Mateo Garrido Lecca, también fueron enviados a la Noche de Eliminación, donde uno de ellos tendrá que despedirse del programa de cocina.

A pesar de la dolorosa experiencia, Claudia no fue la única que vivió una jornada difícil. Mientras algunos competidores sufrían la presión de la competencia, otros, como el Gringo Marcos y Patricia Alquinta, lograron superar la prueba y aseguraron su lugar en la siguiente ronda, siendo los únicos salvados de la noche.

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos

Este episodio ha dejado una fuerte impresión en los seguidores del programa, quienes expresaron su preocupación por el estado de salud de Claudia Portocarrero y su futuro en la competencia. A pesar de la angustia y el dolor que vivió, Claudia aseguró que regresará con más fuerzas y seguirá enfrentando los desafíos que le depare El Gran Chef Famosos.

“Tienes que estar en la final”, “Qué mala suerte”, “Ibas bien”, “Todo saldrá bien Ñañita”, “Estaba sagrando por todos lados”, “Pobre Claudia”, “Tienen que apoyarla”, “Tiene que estar en la final”, “Deberían darles clases de corte, ya que no es la primera vez”, “No esperen que pase una desgracia”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la modelo.

Claudia Portocarrero sufre fuerte corte en ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’ y rompe en llanto. Infobae Perú / Captura TV - El Gran Chef Famosos