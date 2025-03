Mario Irivarren responde furioso y con lisuras a usuarios que lo llamaron ‘tibio’ por no defender a Macarena Vélez

Mario Irivarren niega ser ‘tibio’ con tema de bullying a Macarena Vélez por parte de exproductores de Combate. YouTube: Good Time.

Después que Mario Irivarren indicara que habló con los exproductores de Combate y le negaron algún tipo de bullying hacia Macarena Vélez, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores de Good Time, programa de conduce en exchico reality con Laura Spoya y Gerardo Pe’, también expresaron su inconformidad ante la respuesta del exintegrante del reality de ATV.

“Te juro que no (sabía), por eso cuando Macarena lo contó yo no sabía si había sido en mi etapa de Combate o cuando me retiré... Tengo un grupo con la gente de Combate, con los productores de aquella época, y en la mañana estábamos preguntando ‘¿quién le había dicho a Macarena?’, pensando que era mi productora de toda la vida, pero me dijo que no fue... no sabría decirte”, expresó en el podcast a sus compañeros.

Mario Irivarren responde furioso a detractores por no defender a Macarena Vélez.

Dicho esto, Irivarren continuó con el programa. Sin embargo, no tardó en hacer un alto para mostrar su enojo ante unos usuarios que lo llamaban ‘tibio’ frente a las confesiones de Macarena Vélez.

“Cuando me dicen ‘Mario tibio’, no me jod*n, yo no sé de qué me hablan, yo no tengo pruebas, a mí no me consta. ¿Qué quieren que venga a atacar a personas cuando no me consta? Dejen de sus huev**as de tibio... vayan a su casa a hacer algo. Me llega al pi.., me jod*”, exclamó bastante molesto.

Exproductores de Combate niegan bullying a Macarena Vélez, según Mario Irivarren. YouTube: 'Good Time'.

Si bien es cierto, Mario Irivarren defendió su postura, muchos permanecieron en el bando de Macarena Vélez, quienes pedían que cuente qué pasaba realmente en el programa.

Michelle Soifer cuenta que la insultaban en Combate

En entrevista con La Linares, Michelle Soifer contó que la despidieron de Combate porque le tiró una cachetada a Miguel Arce. La cantante aclaró que no pudo tolerar las burlas e insultos que recibía de sus compañeros.

“Le tiré una cachetada por faltoso y la productora Marisol Crousillat me vio, pero eso fue en backstage, no fue en vivo. Lo que pasa es que habían estado insultando a Sheyla (Rojas), Yiddá (Eslava) y a mí en vivo, como no se escuchaba. Yenko. Miguel e Israel Dreyfus, los tres eran unos niños. Gritaban cosas feas (burlas). Eran crueles”, señaló Michelle Soifer, quien confesó que los insultos que recibía eran relacionados a su peso.

Al ver a Sheyla Rojas llorando, se enfureció más, contó Michelle Soifer. “Me fui a buscarlos. Lo encontré a Yenko y le di una cachetada, le dije: ‘Nunca más insultes a una mujer’. Luego, me fui a buscar al otro, porque no me bastó con la reventada de cara que le di. Fui a buscar a Miguel Arce y le tiré un cachetadón”, detalló la chica reality, quien fue vista por la productora Marisol Crousillat.

Este mismo día, la productora le comunicó que no podía seguir en el programa tras golpear a uno de sus compañeros.

Michelle Soifer revela cuánto fue su primer sueldo en Combate y por qué la terminaron despidiendo. La Linares

¿Qué dijo Macarena Vélez en El Valor de la Verdad?

En su reciente participación en El Valor de la Verdad, Macarena Vélez sorprendió a todos al revelar el verdadero motivo detrás de su salida de Combate en 2017. La exchica reality confesó que la producción le pidió que bajara de peso para cumplir con los estándares estéticos del programa. Según su relato, le exigieron reducir cuatro kilos, algo que no pudo cumplir, lo que finalmente desencadenó su despido.

“A mi contrato aún le faltaban seis meses. Me dijeron: ‘Esta temporada entrarán chicas con mejores cuerpos y yo te pedí que bajaras cuatro kilos, como no los bajaste, no estarás’”, afirmó Vélez, detallando cómo la presión sobre su físico la afectó profundamente. La joven admitió que esta solicitud la hizo sentir excluida y discriminada, especialmente porque había sido una de las mejores combatientes del programa.

Macarena revela que por su peso la sacaron de Combate | Panamericana