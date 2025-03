Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria mientras Macarena Vélez participa en ‘El Valor de la Verdad’

Said Palao envía mensaje a Alejandra Baigorria horas antes de la participación de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’. EEG

A pocos días de su esperado matrimonio, Said Palao no dudó en dedicar emotivas y románticas palabras a su prometida Alejandra Baigorria en medio de la creciente atención mediática que rodea su relación. Durante su participación en ‘Esto es Guerra’, el viernes 21 de marzo, el deportista expresó lo feliz y agradecido que se siente por la nueva etapa que está a punto de comenzar junto a Baigorria.

“La amo mucho y estoy muy feliz porque en poco tiempo voy a compartir mi vida contigo y sé que vamos a formar una linda familia. Algo que los dos venimos esperando hace bastante tiempo. Esta nueva etapa la vamos a lograr juntos en familia de una manera increíble”, comentó Said, visiblemente emocionado.

En otra parte de su mensaje, Said Palao mencionó que su relación no ha sido fácil y que les ha costado mucho, haciendo clara alusión a los rumores sobre el inicio de su romance, en los que se especuló que Alejandra Baigorria habría quebrado los códigos de amistad con Macarena Vélez al comenzar su relación con él.

“Sé que se dice muchas cosas, pero lo que tú y yo sentimos, solo los dos lo sabemos. Sabemos cuánto nos ha costado formar una linda relación y creo que lo que viene es fruto del gran amor que nos tenemos. Te amo mucho y estoy esperando el gran día para nosotros”, agregó.

Macarena Vélez hablará sobre Said Palao y Alejandra Baigorria en ‘EVDLV’

Sin embargo, la noticia sobre su próximo matrimonio coincidió con un momento de gran interés mediático, ya que su expareja, Macarena Vélez, está de sentarse en la tercera edición de ‘El Valor de la Verdad’. En un adelanto del programa, se puede ver a Vélez en el sillón rojo, donde responderá varias preguntas sobre su relación con Palao, incluida su antigua amistad con Alejandra Baigorria.

En el avance, el conductor Beto Ortiz le pregunta a Vélez: “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”, a lo que ella responde de manera tajante: “Fue bastante feo lo que me hizo, ya no quería más”.

Este breve pero contundente comentario ha generado aún más expectativa sobre lo que la exchica reality revelará en la entrevista, especialmente porque el tema aborda su complicada relación con Palao y su amistad con Baigorria, situación que sigue siendo tema de conversación para muchos seguidores del programa y de las redes sociales.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria de Macarena Vélez?

Las revelaciones que Macarena Vélez pueda hacer sobre su vida personal en ‘EVDLV’ prometen generar un gran revuelo, especialmente por involucrar su pasada relación con Said Palao, quien hoy es la pareja y futuro esposo de Alejandra Baigorria.

Un primer avance promocional del programa mostró a Ortiz preguntándole directamente a Vélez: “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”. Esta interrogante por sí sola puso en alerta a Baigorria, temiendo qué verdades saldrán a la luz y cómo podrían afectar su relación, a pocas semanas de su boda con Said.

Ante este escenario, Alejandra Baigorria reaccionó de inmediato. La empresaria de Gamarra se encontraba en China por motivos laborales, pero al enterarse de la noticia no dudó en preparar sus maletas para volver a Lima cuanto antes. A través de sus historias en Instagram, la empresaria compartió fotos de sus maletas listas y confirmó que regresaría a Lima antes de la emisión de ‘El Valor de la Verdad’

“Miren, estas son mis maletas para regresarme a Lima de China, ¿me dejarán entrar? Son gigantes, ¡así que nos vamos!” exclamó Baigorria en un video desde el extranjero, dejando claro su determinación de estar presente ante lo que se avecina. Además, anunció su llegada con un efusivo “I’m back, babys” (“¡He vuelto, bebés!”) en Instagram, reflejando una mezcla de ansiedad y decisión por enfrentar cualquier revelación.

Las confesiones de Macarena Vélez en el set de ‘El Valor de la Verdad’ han generado enorme expectativa en el público y la prensa de espectáculos. Existe tensión en el entorno mediático ante lo que pueda contar la exchica reality sobre su relación pasada con Said Palao, ahora comprometido con Alejandra

