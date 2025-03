Extorsionadora viral en TikTok no era “una persona cuerda”: alcalde de Ancón brindó nuevos detalles del caso

El alcalde de Ancón reveló la información compartida por la familia de la atacante a la PNP. (Fuente: ATV)

El video de una mujer extorsionando a una comerciante informal generó indignación entre los usuarios que vieron la grabación en TikTok. Rápidamente, el serenazgo de Ancón logró dar con el paradero de la criminal y la puso a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al cumplir con los protocolos establecidos, se consiguió esclarecer cuáles fueron las motivaciones de la atacante.

En conversación con ATV, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, informó que la familia de Karen Doroteo, la extorsionadora de TikTok, dio detalles de su situación. Hace diez días la presunta delincuente salió de un centro de salud mental que ya no podía ser costeado por sus allegados. Esta retornó a su casa, pero desapareció.

“Las palabras no correspondían a una persona cuerda”, indicó Daza para luego resaltar la actitud de la afectada quien no tuvo duda de reportar la amenaza. La grabación muestra a la atacante asegurando que no es parte de un “cártel de narcos”, sino de un grupo que imponía “su justicia” en la zona. La mujer fue capturada en el Parque Central de Ancón, tras intentar evadir a los agentes. Durante la detención, algunos usuarios de redes sociales comentaron que los extorsionadores suelen mostrar nerviosismo cuando son arrestados.

Vendedora ambulante grabó el preciso momento en el que una mujer el exigía dinero para dejarla trabajar. (Crédito: TikTok/@habitadigital1)

En Lima, la extorsión se ha convertido en un delito cada vez más frecuente. En enero de 2025, se registraron casi 800 denuncias por extorsión, lo que significa que cada 56 minutos se presentó una nueva queja ante la Policía Nacional. Los distritos con mayor incidencia de este delito son San Juan de Lurigancho y Lima Cercado, que reportaron 109 y 99 denuncias, respectivamente. Estos casos superan ampliamente a otros distritos como La Victoria, San Miguel y Miraflores, que tienen cifras mucho menores.

La extorsión afecta a diversos sectores, especialmente al transporte. Según representantes del gremio de transportistas, el 80% de los trabajadores del sector se ven obligados a pagar cupos a los extorsionadores para poder trabajar con seguridad. Este fenómeno ha llevado a movilizaciones y paros en demanda de mayor protección por parte del gobierno. Los transportistas expresan su preocupación de que la extorsión se ha normalizado, siendo considerado un “impuesto” más en su actividad laboral.

La lista de gremios extorsionados se ha extendido llegando a afectar a los colegios privados. Durante el inicio del año escolar, algunas instituciones anunciaron que retornarían a la modalidad virtual para salvaguardar la integridad de sus estudiantes y personal. Asimismo, miles de bodegas en todo el país han cerrado sus negocios por temor a ser atacados por los delincuentes que no paran de reclamarles dinero.

Paso importante

La banda "La Nueva G del Rímac" ha impuesto un sistema de cobro obligatorio a colectiveros en la avenida Arequipa. (Composición: Infobae / Andina)

La denuncia de extorsión se puede realizar de varias maneras para asegurar que las autoridades tomen acción. A continuación te explico los pasos más comunes para denunciar este delito:

Denuncia en la Policía Nacional: La forma más directa es acudir a la comisaría más cercana y presentar la denuncia de forma presencial. Es importante llevar toda la evidencia posible, como grabaciones, mensajes, fotografías, o cualquier otro tipo de prueba que respalde la acusación de extorsión. Denuncia en línea: La Policía Nacional del Perú tiene una plataforma en línea donde se pueden registrar denuncias sin necesidad de ir a una comisaría. Esta opción es útil para quienes prefieren hacerlo de manera más discreta o rápida. La página web es la siguiente: www.pnp.gob.pe. Ministerio Público: Si se considera que la extorsión tiene características más complejas o que es parte de una estructura delictiva organizada, se puede acudir al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía especializada en delitos de extorsión. Defensoría del Pueblo: La Defensoría del Pueblo también ofrece apoyo a las víctimas de extorsión, brindando orientación y asistencia legal para la denuncia y protección de los derechos humanos.