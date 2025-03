Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 24 de marzo

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: “Me costó 8 mil soles” Vélez confesó que Said no le contó desde el principio que tendría una hija, lo que la sorprendió cuando finalmente lo supo, provocando una gran preocupación. Además, confiesa sobre la cadena de corazón que le pidió que le regale