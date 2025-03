Madres de colegio en SJL denuncian que más de 200 estudiantes con habilidades especiales reciben clases en pésimas condiciones

Madres de familia exigen aulas dignas para sus hijos en el CEBE Los Pinos, donde más de 200 estudiantes reciben clases en condiciones precarias. Piden al Ministerio de Educación soluciones inmediatas. | Fuente: Exitosa.

El Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Los Pinos, en San Juan de Lurigancho, enfrenta una grave crisis. Más de 200 estudiantes con discapacidades severas e intelectuales reciben clases en condiciones completamente inadecuadas. A pesar de las promesas del Ministerio de Educación, los alumnos estudian al aire libre, bajo el sol, en espacios improvisados como cocinas y patios, lo que ha generado gran preocupación entre los padres.

Las condiciones de las aulas son precarias. Estos estudiantes se ven obligados a asistir a clases en áreas no habilitadas, lo que expone a los niños a riesgos innecesarios. Los padres de familia han solicitado al ministro de Educación, Morgan Quero, que intervenga de inmediato para garantizar aulas dignas.

La situación se originó en 2020, cuando la Dirección de Educación de Lima Metropolitana ordenó la demolición de la institución para una nueva construcción. Sin embargo, la reconstrucción no se concretó, dejando a los estudiantes en condiciones de abandono.

Más de 200 estudiantes con habilidades especiales reciben clases en pésimas condiciones. Foto: Composición Infobae Perú

Madres de familia exigen la instalación de módulos

En un tono de desesperación, las madres de los estudiantes pidieron al Ministerio de Educación que cumpla con su promesa de proporcionar los módulos necesarios para que los niños puedan recibir clases en un ambiente adecuado.

“Le pido al señor ministro de Educación que por favor vengan y nos den los módulos que nos han prometido. Nadie quiere tener a nuestros hijos en esta situación”, expresó una madre de familia a Exitosa, resaltando la angustia de muchas familias que se sienten abandonadas por el Ministerio.

La estructura del CEBE Los Pinos, destruida y en ruinas, deja a los estudiantes sin aulas adecuadas, obligándolos a recibir clases en espacios improvisados. Captura: Soy autista y qué?

Una madre de familia relató que llevan varios años enfrentando esta situación, destacando que las aulas están en mal estado. “Estuve varios años así y los módulos que están mal, o mejor dicho, están demoliendo todas las aulas”, sostuvo.

Demolición prometida nunca se concretó

Carmen Ramírez, profesora del CEBE Los Pinos, también se unió al clamor de los padres. Según explicó, la falta de infraestructura adecuada ha hecho imposible brindarles una educación de calidad a los estudiantes.

“Nos habían prometido es que la demolición de estos ambientes declarados en riesgo y va a ser antes del inicio de clases, pero todavía hasta la fecha no se ha dado y por esta razón tampoco llegan los módulos que estamos a la espera”, señaló la docente, quien también comentó que las condiciones del centro educativo no solo afectan a los estudiantes, sino a todo el personal docente y administrativo.

La profesora destacó que, aunque se les prometió la entrega de uno o dos módulos, la necesidad es mucho mayor, ya que los estudiantes siguen siendo ubicados en espacios no aptos para el aprendizaje.

La profesora Carmen Ramírez expone las precarias condiciones en las que los estudiantes con discapacidad reciben clases y solicita a las autoridades una solución inmediata.| Fuente: Exitosa.

“Nos dicen que nos van a dar uno, que nos van a dar dos, pero lo cierto es que necesitamos varios módulos para ubicar a los estudiantes que, como usted ha visto, están en el patio, en las salas de cocina, en el área recreativa. Todos esos espacios han sido anulados porque tenemos que priorizar la atención de los estudiantes en algún lugar”, acotó.

Asimismo, expresó su frustración al señalar que las condiciones actuales no son adecuadas ni acogedoras para los estudiantes. “Esto no es un ambiente acogedor. Esto no es un ambiente amable para los estudiantes y nosotros como maestros”, acotó. La profesora destacó que los niños, especialmente aquellos con discapacidades severas, están siendo educados en espacios improvisados que no cumplen con las necesidades básicas para su pleno desarrollo.

Tanto docentes como padres de familia esperan que las autoridades tomen acciones para mejorar las condiciones en las que los estudiantes con discapacidades severas reciben su educación en este centro educativo de San Juan de Lurigancho.

Estudiantes del CEBE Los Pinos reciben clases en el patio. Foto: Jesús Edgardo Huamán Lu

En el 2024, padres y docentes exigieron la reconstrucción

Hace un año, los padres y docentes del CEBE Los Pinos protestaron exigiendo soluciones a las autoridades por la precaria infraestructura del centro educativo. En esa ocasión, denunciaron que la infraestructura llevaba más de tres años inhabilitada, lo que afectaba gravemente a los estudiantes.

Las aulas, construidas con calaminas, generaban un calor insoportable, y lo más preocupante es que no contaban con ventilación adecuada para los niños. Los padres y maestros expresaron su frustración por la falta de respuesta de las autoridades, quienes no habían tomado acciones para mejorar las condiciones del colegio.