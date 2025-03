Laura Spoya arremete contra Carloncho por intentar ningunearla como conductora del Miss Perú: “Es un tipo amargado”

Laura Spoya recuerda que Carloncho intentó ningunearla como conductora del Miss Perú. Todo Good

Laura Spoya se sumó a las críticas contra Carloncho por sus excompañeros de trabajo, y no dudó en recordar la vez que intentó minimizar su trabajo como conductora del certamen Miss Perú 2024. En un reciente programa Good Time, emitido el 17 de marzo, la modelo y presentadora se mostró molesta al referirse a aquella ocasión que fue entrevistada por él, donde insinuó que su desempeño en la conducción del certamen de belleza fue deficiente.

Laura Spoya contó en detalle cómo sucedió la confrontación. Según la modelo, Carloncho, cuyo verdadero nombre es Carlos Banderas, quiso dejarla mal en su programa al insinuar que la conducción del Miss Perú le había quedado grande.

Esto ocurrió en noviembre del año pasado, cuando la exreina de belleza fue invitada a su programa para hablar sobre el certamen. “A mí me llevan de invitada para hablar del Miss Perú, de la conducción del Miss Perú. El año pasado, en noviembre, hace poco. ¿Qué pasa? (preguntó a la producción), ¿No puedo quemarlo? Me llega al p... ese día fui gratis, a mí no me pagaron”, dijo Laura bastante desatada. “Ese día, Carloncho como que se puso un poco intenso conmigo, porque yo siempre he hablado las cosas como son”, continuó la conductora, decidida a revelar detalles de esa experiencia.

Según Laura, lo que realmente la molestó fue que el locutor se mostró incómodo con su estilo relajado y personal al frente del certamen. “En la conducción del Miss Perú pedí un reggaeton, se me salieron los zapatos, pero es parte de mi personalidad, yo soy así. Él me trató de encarar, diciéndome que se había visto como una falta de profesionalismo de mi parte, porque quizá no estaba preparada para el cargo, que me quedó grande la conducción”, detalló Laura Spoya.

Laura Spoya arremete contra Carloncho por intentar ningunearla como conductora del Miss Perú 2024.

Lo enfrentó en vivo

La expareja de Rossángela Espinoza no se limitó a los comentarios. Según la versión de Laura, Carloncho intentó cuestionar su preparación para la conducción del certamen, lo que para ella fue un intento de desacreditar su trabajo.

“Yo como parcho, le dije: ‘no, a mi no me parece que no haya estado preparada para conducir el Miss Perú, yo pudo conducirlo como también puedo conducir un evento en El Huaralino, también un festival en el Cusco’. No creo que haya sido porque estaba mal preparada o me quedó grande el evento, sino porque es mi personalidad porque yo soy así, la conducción que yo haga va ir adecuada a mi manera de ser. El brother me lo dijo en mala onda como queriendo hacerme quedar mal en vivo”, contó Laura.

Laura Spoya criticada por pedir a Guaynaa bailar ‘Mamarre’ en Miss Perú 2024. (Captura: x)

Eso no quedó ahí, pues optó por ser más confrontacional y le pidió a Carloncho que “le baje” y midiera sus comentarios. “Le dije que le baje, que por qué estaba tan amargado, porque a mí Carloncho me parece un tipo amargado, creo que le pesa mucho o está aburrido de lo que hace”, expresó, claramente fastidiada por el trato que había recibido.

Conocida por su carácter fuerte y sus claras opiniones, señaló que este tipo de actitudes no la afectan y que siempre se ha mantenido fiel a su estilo. “¿Que por qué pedí reggaetón en un concurso de belleza? El cantante era Guaynaa, ¿qué le iba a pedir? ¿Los Toribianitos?”, cuestionó Spoya, mientras sus compañeros y miembros de su equipo la respaldaban.

Laura Spoya responde a las críticas por pedir reggaeton y los zapatos que usó en el Miss Perú.