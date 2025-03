Shirley Arica llama ‘tonta’ a Karla Tarazona por regresar con Christian Domínguez: “El tramposo no cambia”

Shirley Arica llama ‘tonta’ a Karla Tarazona por regresar con Christian Domínguez. Panamericana Tv.

El domingo 16 de marzo, Shirley Arica se presentó en el programa ‘El Valor de la Verdad’, transmitido por Panamericana Televisión, donde habló aspectos desconocidos de su vida. Después de más de siete años desde su primera participación en el programa, la modelo peruana finalmente pudo contar su historia sin restricciones, revelando detalles impactantes sobre su relación con figuras públicas y su propia experiencia personal.

En una de las intervenciones más polémicas de la noche, Shirley criticó fuertemente a Karla Tarazona, quien hace poco retomo su relación sentimental con Christian Domínguez. La actitud de ‘La chica realidad’ hacia Tarazona quedó clara cuando la llamó “tonta” por haber vuelto con el popular cantante de cumbia.

Las duras críticas hacia Karla Tarazona

Shirley Arica no ocultó su molestia con la decisión de Karla Tarazona de retomar su relación con Christian Domínguez, un vínculo que ha estado marcado por episodios de infidelidades públicas.

“Y la tonta de Karla... yo que ella no regresaría con él, porque un hombre que te engaña, te va a engañar siempre. El trampoco no cambia, solo descansa”, expresó con total franqueza.

La exmodelo de ‘Esto es Guerra’ recalcó que la situación de Karla Tarazona no era algo que pudiese dejarse pasar desapercibido, ya que a su parecer, si la persona que engaña repite su comportamiento una vez más, no hay cambio en su actitud.

“Un hombre que te engaña te va a engañar siempre. El tramposo no cambia, solo descansa... si hubieras sido caleta, pero no, ha sido públicamente”, agregó.

Para Shirley, la situación de Karla no es más que una muestra de “estupidez”, diferenciando lo que ella considera “enamoramiento” de lo que sería “perdonar cachos” repetidos.

Shirley Arica llama ‘tonta’ a Karla Tarazona por regresar con Christian Domínguez. Captura TV- Panamericana TV

Su encuentro íntimo con Christian Domínguez

Shirley Arica contó que, en su momento, tuvo un encuentro con Christian Domínguez en el departamento de Mario Hart en compañía del piloto y de Aída Martínez.

“Fue un beso insignificante, no me puso para nada... estábamos en una discoteca con Mario Hart, Aída Martínez y Christian Domínguez, y de ahí nos fuimos al depa de Mario. Aída estuvo con Mario y yo con Christian”, relató Arica.

A pesar de la cercanía que mostró en ese momento, Shirley dejó claro que no hubo mayor conexión con Domínguez y que la situación no pasó a mayores.

“No hubo segunda cita, luego él me escribe para acompañarlo a sus conciertos en provincias, pero luego pensé que él quería otras cosas... este hombre me quiere dar vuelta pensé... se le nota desesperado... no se encendió la chispa en mí”, confesó. La modelo manifestó que, a pesar de las insinuaciones del cantante, no hubo ninguna atracción genuina de su parte, lo que hizo que el interés por él desapareciera rápidamente.

Shirley Arica confesó haber tenido un encuentro casual con Christian Domínguez. Captura Tv- Panamericana TV

La infancia difícil de Shirley Arica

Más allá de los conflictos sentimentales, Shirley también compartió aspectos más personales de su vida, como los difíciles momentos que vivió durante su infancia y su tiempo en la “carceleta”, un espacio que la marcó profundamente. Estos detalles, que no habían sido revelados previamente, dieron una nueva perspectiva sobre la personalidad de Arica y su resiliencia para salir adelante frente a las adversidades.

Además, la modelo habló de su cercana relación con Jefferson Farfán, su intento de Christian Cueva por conquistarla y las situaciones que, según ella, definieron su carácter. Sin tapujos, Shirley Arica mostró su lado más humano, lo que permitió a sus seguidores conocerla desde otra perspectiva.

El premio mayor y la verdad revelada

Finalmente, Shirley Arica se llevó el premio mayor de 50 mil soles al responder todas las preguntas del polígrafo, demostrando que estaba dispuesta a contar toda la verdad, sin importar las consecuencias. “Vuelvo con la frente en alto”, afirmó, dejando claro que no tenía miedo de compartir detalles de su vida, sin importar lo que otros pudieran pensar o decir. Con esta aparición, la modelo reafirmó su decisión de ser sincera y no ocultar ninguna parte de su historia.

En conclusión, la modelo peruano dejó claro que la venganza no es su motivación, sino más bien el deseo de compartir su verdad, especialmente cuando se trata de personas que, según ella, no han sabido valorar lo que realmente es importante en una relación.

Shirley Arica hace fuerte revelación íntima de Jefferson Farfán: “Nada es lo que parece”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV