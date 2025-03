Ethel Pozo arremete contra Marisol por decir que su mamá le dio un programa: “Su hijo trabaja toda la vida con usted”

Ethel Pozo responde a Marisol por decir que su mamá le dio un programa: “Su hijo trabaja toda la vida con usted” | América Hoy

El último viernes por la noche Marisol se fue con todo contra las conductoras de ‘America Hoy’, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes fueron muy críticas con la cantante, luego de exponerse los chats entre la cumbiambera y Christian Cueva. Ninguna de las figuras de América Televisión confiaron en que entre ambos existiera solo una amistad, sobre todo por la cercanía con la que se hablaban.

Es así que, en su descargo, Marisol se fue directo hacia Ethel Pozo, y le recalcó que la comunicadora tiene un programa de televisión porque su madre, Gisela Valcárcel es la productora y dueña, razón suficiente para colocarla en la pantalla chica.

“Qué suerte la tuya Ethel de tener una madre trabajadora, que te haya dado un programa. Yo no tuve esa suerte porque yo tuve que trabajar desde pequeña para tener lo que tengo ahora. Así que Ethel dale gracias a tu linda madre porque te dio un programa”, mencionó enérgica.

Ethel Pozo se defendió

En la edición del lunes 17 de marzo, Ethel Pozo usó unos minutos de su programa para referirse a las palabras de la cumbiambera. En un inicio, destacó que entre ellas no se conocen, pero que tienen una situación similar como madres que crían hijos, pero destacó que su vida ha sido diferente, pero respeta sus esfuerzos por salir adelante.

“Usted no me conoce, no nos conocemos de nada, también crío hijos, también me levanto temprano, también vengo a trabajar como cualquier mujer, eso no nos hace más dignas que otras. No he tenido la carencia, económica que usted ha tenido y respeto muchísimo lo que usted ha hecho”, mencionó al comenzar.

Sin embargo, después de eso fue más clara y tajante. Ethel mencionó que sintió que la menospreciaba por trabajar para su madre, por lo que le recordó que su hijo, York Núñez, también labora con ella en su orquesta como sonidista.

“Yo, como su hijo, sí trabajo con mi mamá, al igual que su hijo, toda su vida. Entonces yo no sé por qué me menosprecia a mí por trabajar con mi mamá cuando su hijo hace lo mismo y eso está bueno. Y mis hijas, si Dios quiere, trabajarán en algo que yo pueda pagar sus estudios”, destacó la conductora de televisión.

En esa línea continuó defendiéndose mencionando que no considera una ofensa sus declaraciones, aunque parece que iba por ese lado. “Yo no sé en qué es una ofensa, porque lo considera usted que soy menos, por qué si su hijo trabaja toda la vida con Marisol, es un trabajo honesto”, acotó al respecto.

Siguió hablando de York, asegurando que, al igual que ella y por el esfuerzo de su madre tiene estudios y ahora un buen trabajo. “(Su hijo) es un profesional, porque ha pagado sus estudios, al igual que yo, egresada de la facultad de comunicaciones. Este es mi trabajo y tengo que hablar sobre lo que está pasando, pero jamás denigrarlo”, señaló Pozo.

Finalmente, Ethel Pozo hizo una reflexión, pero no dejaba de recalcar que la situación que ella vive es igual a la de muchas personas que viven en su día a día. Incluso, le deseó lo mejor en su carrera musical.

“En qué momento se convierte en algo malo, si usted también contrata a su hijo, entonces yo creo mucho en la ley del espejo, cuando te dicen algo es porque esa persona realmente carece de eso. Yo deseo de todo corazón que pueda usted seguir con la carrera que tiene y que no se refiera a mí porque no nos conocemos. Jamás va a tener de mí ninguna agresión, nunca le voy a responder porque yo así soy correcta y creo que las damas debemos de serlo, no solo parecerlo”, finalizó.