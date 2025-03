Pamela Franco advierte a Christian Cueva tras escándalos de infidelidad: “Engáñame de una vez para no perder tiempo”. (Video: Radio Karibeña).

Pamela Franco ha vuelto a acaparar titulares tras sus recientes declaraciones sobre su relación con Christian Cueva. La cantante, quien ha estado en el ojo de la tormenta por su romance con el futbolista, no dudó en expresar su postura ante una posible infidelidad y dejó una advertencia que ha dado mucho de qué hablar.

En medio de la controversia generada por las revelaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, donde acusó a Cueva de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones, Pamela Franco rompió su silencio y dejó claro que no tolerará ninguna traición.

“Yo le he dicho ya: ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo’. No te demores mucho porque ni el tiempo ni la oportunidad regresan”, expresó la cumbiambera con firmeza.

Franco también reflexionó sobre sus relaciones pasadas y cómo estas le han enseñado a valorar su tiempo. “Yo no me arrepiento de los errores que me han pasado o las personas que pude estar, pero solo pienso en el tiempo. A veces he perdido ocho años y no regresan esos años. Qué bueno que existe el botox”, bromeó.

Pamela Franco estaba enterada de los chats entre Christian Cueva y Marisol: “No han sido amenazas”. Amor y Fuego.

Christian Cueva y Pamela Franco siguen adelante con su música

Pese a los recientes escándalos y a las filtraciones de chats entre Christian Cueva y la cantante Marisol, la pareja ha decidido seguir con su carrera musical. Ambos están preparando el lanzamiento de una nueva canción y un videoclip en el que se les ve juntos y cariñosos, desatando aún más la polémica.

En el adelanto del video, Pamela Franco canta una letra cargada de significado que muchos han interpretado como una respuesta a los cuestionamientos sobre su relación con el futbolista. “Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor”, dice la canción, haciendo alusión a la controversia que los rodea.

Esta estrategia de lanzar un tema en medio de la polémica ha sido vista por algunos como una manera de capitalizar la atención mediática, mientras que otros consideran que refuerza su postura de seguir adelante sin importar las críticas.

Pamela Franco canta tema de Marisol y lanza indirecta: “No escupas al cielo” | YouTube

Gigi Mitre critica a Pamela Franco

Las declaraciones de Pamela Franco no han pasado desapercibidas y han generado todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo. Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, fue una de las más críticas con la cumbiambera y le lanzó un consejo con una cuota de ironía.

“Pamela Franco, un consejo: el cupo de amante está libre, y alguien como Cueva nunca va a cambiar, así como Christian Domínguez. Entonces tampoco andes con bandera de la oficial, en esta nueva etapa, ya veré que decisión tome”, dijo Mitre con contundencia.

La conductora también recordó que Pamela Franco, en su momento, fue señalada como la tercera en discordia en la relación de Cueva con Pamela López. “Ella dice que no tiene nada que ver con su pasado porque no era la oficial, es otra cosa”, añadió.

Por su parte, Rodrigo González ‘Peluchín’ remató con una frase que dejó mucho para reflexionar: “Pamela Franco, te lo repetimos para que te lo grabes bien: las amantes que pasan a titular dejan su puesto vacante”.

Gigi Mitre aconseja a Pamela Franco ante posible infidelidad de Christian Cueva: “El cupo de amante está libre” | Willax

Christian Cueva: un historial de controversias amorosas

La fama de Christian Cueva en el ámbito sentimental no es precisamente la mejor. Su historial de infidelidades ha sido ampliamente comentado en la prensa de espectáculos, y su relación con Pamela Franco ha sido vista con escepticismo por muchos.

Incluso, Gigi Mitre sugirió que el futbolista podría ya estar conversando con otras mujeres. “El otro debe estar chateando con cuchucientas mil y no necesariamente peruanas y del entorno. Acuérdate que él ha vivido aquí, allá en Arabia, en Turquía, en Rusia... Cuevita es un sinvergüenza”, sentenció.