Locutor Misha advierte a Christian Cueva sobre comentarios misóginos de Carloncho: “Cuídate”

Misha hace advertencia a Christian Cueva sobre Carloncho | Magaly TV La Firme

Luego de renunciar en vivo a Radio Moda, el locutor radial Misael Rivera, conocido como Misha, conversó con el programa de Magaly Medina para dar más detalles sobre los presuntos malos tratos que recibía por parte de Carloncho. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a la audiencia fue cuando el comunicador se dirigió al futbolista Christian Cueva, revelando información que podría dejar mal parado al exconductor de TV.

Según Misha, además de acusar a Carloncho de maltratar a sus compañeros de trabajo, también relató que hacía comentarios inapropiados sobre las mujeres que laboraban en Radio Moda. “No compartía para nada el estilo del programa que él tiene. Sus comentarios misóginos, la forma en la que sexualiza a la gente que trabaja con él, lo hizo con Marianita, la Chinita King y lo está haciendo ahora con Roxana Molina. Todos los que hemos pasado por ahí, hemos pasado por un infierno”, expresó.

El locutor también reveló que, en privado, Carloncho se jactaba de, supuestamente, haber tenido relaciones sexuales con varias mujeres de la farándula, insinuando que muchas de ellas habían llegado al mundo de la radio gracias a su recomendación. “Siempre ha hecho comentarios o referencia de que él se acuesta o tiene relaciones con todo el mundo, no solamente con la gente de la radio”, dijo.

Misha denunció en 'Magaly TV La Firme' los comentarios misóginos y el ambiente tóxico de Carloncho.

“Tú le puedes mencionar cualquier personaje mujer de la farándula, y él va a decir ‘yala’, ‘check’, ‘uy, si supieras’. Deja entrever eso siempre (que se acuesta con ellas), que si alguien llega a la radio es porque él le hizo el favor. Obviamente, para mí eso es algo inaceptable. Y no solamente a ellas (su excompañeras de Radio Moda), también pregona con otras personas de la farándula, como si fuera un logro para él”, agregó.

Envió advertencia a Christian Cueva

Misha sorprendió al referirse a Christian Cueva, el futbolista de la selección peruana, sugiriendo que Carloncho había revelado información comprometedora sobre Pamela Franco, actual pareja del deportista. “Yo diría, cuídate Cuevita, ahí te la dejo”, fue la advertencia directa del locutor radial, lo que llamó la atención de la reportera de ATV.

“¿También ha dicho que se ha acostado con Pamela Franco?”, preguntó la periodista. Misha, al ser cuestionado, evitó dar una respuesta directa, pero dejó entrever que se trataba de un asunto delicado. “Eso es un tema amplio de conversar”, respondió con cautela, insinuando que había más de lo que estaba dispuesto a revelar en ese momento.

Exlocturo de Radio Moda hizo advertencia a Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco.

Excompañero de Carloncho confirma malos tratos

Renzo Winder, quien fue compañero de Carloncho durante más de 15 años, se unió a las denuncias de Misha sobre el presunto maltrato laboral sufrido en Radio Moda. En una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, relató en detalle su experiencia trabajando con el polémico locutor. Describió su relación laboral como extremadamente difícil, marcada por constantes malos tratos y un ambiente de abuso. “Yo con Carloncho he estado a punto de irme a las manos”, confesó.

El locutor explicó que, a pesar de su experiencia en los medios, Carloncho lo hizo “aprender” la radio a base de humillaciones. “Bueno, es que yo también he sido en una época de aprendiz, y Carloncho, en realidad, él me hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying”, señaló Renzo Winder.

Renzo Winder detalló cómo estuvo a punto de protagonizar un altercado físico con Carloncho.

Después de años de sufrir maltrato, Winder relató que decidió abandonar Radio Moda, renunciando a su liquidación con tal de no volverse a cruzar con el expresentador. “Durante tantos años he sufrido maltrato por parte de Carloncho, que me fui de esa radio dejando más de 80 mil soles de liquidación porque había trabajado más de 15 años, pero preferí dejarlo”, expresó con firmeza, subrayando que la situación había llegado a un punto insostenible para él.