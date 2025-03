Patricio Parodi se pronuncia sobre rumores de romance con Melissa Klug: “Solo la he visto dos veces”

Patricio Parodi aclara rumores de romance con Melissa Klug | Good Time - Youtube

Patricio Parodi, excompetidor del programa ‘Esto es Guerra’, abordó de manera directa los rumores sobre un supuesto romance con Melissa Klug, quien actualmente está en el centro de atención por sus presuntos coqueteos con Christian Cueva. En el podcast Good Time, el deportista decidió aclarar las especulaciones que se han difundido en redes sociales, desmintiendo cualquier vínculo con la empresaria.

El origen de estos rumores se remonta a un episodio de ‘Esto es Guerra’, donde Mario Irivarren, en plena transmisión en vivo, acusó a Patricio Parodi de intentar conquistar a Melissa Klug, quien en ese momento era pareja de Ítalo Valcárcel. “No soporto que te creas el gran galán y hasta quieras serruchar a mi causa Ítalo con Melissa Klug”, expresó el deportista, sorprendiendo a todos los presentes con su comentario.

Sin embargo, Patricio Parodi no dudó en desmentir las acusaciones en el podcast Good Time, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Tras la difusión de imágenes que lo relacionaban con Melissa Klug, el influencer aclaró que no existía ningún tipo de relación con ella. “Eso es mentira, hay que aclarar porque después va a salir”, expresó.

Melissa Klug está en medio de la polémica por supuestos chats coquetos con Christian Cueva.

Patricio Parod explicó que su vinculación con Melissa Klug surgió a raíz de una broma de Diego Chávarri hacia Ítalo Valcárcel, pero que en realidad no hubo nada entre ellos: “Eso fue una chacota y es antiguo. Fue parte de la joda, parte del momento. Como cuando alguien se inventa algo para cag*** a alguien”, detalló entre risas.

Cuando se le preguntó específicamente si hubo algo más con Melissa Klug, Patricio Parodi fue claro en su respuesta: “Jamás, jamás, a Melissa Klug solo la he visto dos veces en En Boca de Todos y yo tenía mi secuencia. Fueron solo dos veces para entrevistarla. Yo tenía mi secuencia, yo estaba sentadito y le hacía preguntas picantes. Una vez fue en En Boca de Todos y creo que la otra fue en Estás en Todas”.

Patricio Parodi aclaró los rumores de romance con Melissa Klug.

Patricio Parodi reveló su primer sueldo en ‘EEG’

Durante su participación en Good Time, Patricio Parodi compartió detalles sobre su primer sueldo al ingresar a ‘Esto es Guerra’. El modelo y excompetidor reveló que, en un principio, pensó que su salario sería de 1,500 soles, ya que era su debut en televisión. Sin embargo, se llevó una grata sorpresa cuando leyó su contrato y descubrió que el sueldo que recibiría era mucho mayor.

“Hasta ese entonces no había tenido un trabajo estable. Mis únicos recursos eran (vender) ropa o proteínas. En ese tiempo el sueldo mínimo en Esto es Guerra era 1,800 dólares. El programa ya había volteado a Combate. Cuando vi mi contrato dije ‘dónde firmo’. De yo estar ganando 80 o 100 soles...”, recordó ‘Pato’, quien destacó que ingresó al reality en su tercera temporada.

Patricio Parodi revela detalles sobre su paso por ‘Esto es Guerra’ y su vida personal.

¿Por qué no está en ‘Esto es Guerra’?

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al revelar los motivos por los cuales no continuará en ‘Esto es Guerra’ en 2025. Aunque inicialmente mostró su interés en regresar al reality, explicó que, tras firmar su contrato, la producción le informó al día siguiente que no participaría en la nueva temporada. Aclaró que la decisión no tuvo que ver con problemas económicos ni malentendidos financieros, sino con otros factores internos dentro del programa.

En una entrevista en el programa ‘Good Time’ de YouTube, Mario Irivarren aprovechó para preguntarle directamente sobre su futuro en ‘Esto es Guerra’. Patricio detalló que, al principio, presentó algunas condiciones a la producción para su participación, las cuales fueron aceptadas y luego firmó el contrato. Sin embargo, al día siguiente, la producción le comunicó que finalmente no estaría en el programa. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No va relacionado con el tema económico”, explicó.

Patricio Parodi no forma parte de la temporada 2025 de 'Esto es Guerra'.

El excompetidor aseguró que lo que más extraña de ‘Esto es Guerra’ es la competencia. La adrenalina de participar en los retos era algo que le resultaba difícil de reemplazar. No obstante, enfatizó que su salida no tuvo nada que ver con conflictos personales ni problemas con sus compañeros. “No es nada malo (el requerimiento), ni tampoco algo que otros compañeros no lo tengan”, concluyó, minimizando las especulaciones que surgieron al respecto.