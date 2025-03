Pamela Franco canta ‘Si me ibas a dejar’ de Marisol y lanza indirecta: “No escupas al cielo”

Pamela Franco canta tema de Marisol y lanza indirecta: “No escupas al cielo” | YouTube

El miércoles 12 de marzo, el programa ‘Amor y Fuego’ expuso una serie de chats de la cantante Marisol con Christian Cueva, luego de que Pamela Franco revelara en ‘El Valor de la Verdad’ que su esposo afanaba a la cantante de cumbia. A raíz de eso, la artista decidió defenderse y aseguró que la razón de esas conversaciones era para saber ‘hasta donde llegaba’ este coqueteo.

Sin embargo, en los mensajes se evidenció que había momentos en los que la cantante se mostraba interesada, por lo que más de uno se quedó con la duda sobre lo que realmente pasó entre ambos. Incluso, existían algunos vacíos entre las conversaciones que despertaron mayores sospechas.

Ante ello, ese mismo día por la noche, Pamela Franco estrenaba un episodio más del programa digital ‘Doble Sentido’ donde es conductora junto a Roxana Molina y Andrea San Martín. Al inicio de la edición, de inmediato le pidieron el tema ‘Si me ibas a dejar’, de la ‘Faraona de la cumbia’, lo que desató miradas entre las presentadoras.

Pamela Franco canta tema de Marisol y lanza indirecta: “No escupas al cielo”

Al escuchar la canción, la artista no dudó en interpretarla a viva voz y aseguró que esas canciones son profundas. “En el bobo te da, son profundas. La cumbia es así, te da en el bobo”, mencionó al inicio.

Continuando con la programación, las presentadoras hablaron de su colega Ángel Ramírez, quien recientemente fue acusado de infidelidad al ser visto con dos mujeres caminando por hoteles de Lince. En ese contexto, las presentadoras mencionaron que existirían más pruebas o situaciones similares.

Sin embargo, Pamela Franco interrumpió mencionando que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque con el paso del tiempo se podría revelar más detalles de situaciones que no se han contado completamente.

“Hablando de eso de que hay más o no, la verdad, por eso, no escupan al cielo que les cae en la carita. Tiempo al tiempo”, señaló.

Roxana Molina y Andrea San Martín cuestionaron si es que se estaba refiriendo a algún tema en específico, por lo que recientemente había pasado con Marisol, pero ella prefirió marcar distancia y aseguró que lo decía por su colega de canal. “Estamos diciendo por Angelito”, finalizó al respecto. Pese a la aclaración, se ha tomado como un mensaje en doble sentido para mandarle una indirecta a la cantante.

El romántico mensaje de Marisol a Christian Cueva

Marisol rompió su silencio tras ser mencionada por Pamela López en El Valor de la Verdad y reveló detalles de su relación con Christian Cueva. Según la cantante, la comunicación comenzó de manera virtual, donde el futbolista constantemente le expresaba su admiración. Aprovechando su popularidad, Marisol le propuso incluso hacer una canción juntos, pero la conexión no fue constante debido a los viajes de Cueva al extranjero.

A pesar de la falta de encuentros en persona, Marisol y Cueva intentaron coordinar una cita en varias ocasiones, pero el futbolista solía desaparecer cuando estaba en Perú. Cansada de ser ignorada, la cantante le dejó en claro sus sentimientos: “No me quiero acostumbrar mucho a hablar contigo porque cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas ni me llamas, aunque sea escapándote un ratito”.

Marisol y Christian Cueva se compartían cariñosos mensajes. (Foto: Captura de Willax TV)

Finalmente, los dos se conocieron en persona y compartieron un momento juntos en un departamento con otras personas. Después de este encuentro, la comunicación se hizo más cercana. Cueva le comentó a Marisol que planeaba separarse de Pamela López en diciembre, y la cantante le respondió que siempre estaría dispuesta a escucharlo.

El momento más emotivo de su relación llegó cuando Marisol le envió un mensaje sincero, expresando lo que sentía por él. “Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiera luchado por hacerte feliz, pero no fue así, por eso siempre quise tu amistad, porque yo respeto los hogares”, le dijo, dejando claro que, aunque lo quería, respetaba su situación familiar y entendía que no podían estar juntos.