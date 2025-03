Betssy Chávez: Poder Judicial pide al INPE investigar lesiones contusas en cara, brazos y antebrazos de expremier

Perito de medicina legal corroboró golpes en la expremier.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) la apertura de una investigación disciplinaria tras el accidente que sufrió Bettsy Chávez Chino, procesada y actualmente recluida, durante su traslado entre centros penitenciarios. Tal como informó la exintegrante del gobierno de Pedro Castillo, el incidente ocurrió el pasado martes mientras era trasladada desde el penal Barbadillo al establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde permanece detenida.

De acuerdo con el informe médico presentado, la también exministra sufrió múltiples lesiones contusas en diversas partes del cuerpo, incluyendo la región derecha de su rostro, brazos, antebrazos, rodilla derecha y antebrazo izquierdo. Estas heridas habrían sido causadas por un agente contundente, según detalló el documento médico. La jueza suprema Norma Carbajal, quien dirige los debates en la Sala Penal Especial, confirmó que el tribunal ya había emitido oficios previos al Inpe para garantizar medidas de seguridad en los traslados de la procesada, con el objetivo de evitar incidentes similares.

¿Qué pasó con Betssy Chávez?

De acuerdo a la propia investigada, al momento de subir a la ambulancia que la trasladaría al penal de Chorrillos, cayó abruptamente. Pese a la fuerza de la caída, denunció que no recibió la asistencia adecuada por parte del personal encargado y que el vehículo continuó en movimiento. “El custodio que quiso auxiliarme no pudo porque el vehículo seguía en movimiento, a pesar de que pedía que se detuviera. Razón por la cual estoy con hematomas en el rostro, brazos y piernas, y con un descanso médico por razones policontusas por 15 días”, dijo.

Incluso, reveló que el encargado de su traslado, identificado como el ‘técnico Herrera’, le había dicho que “no era posible que alguien me sujetase porque yo podía huir. Caso contrario, me ‘meterían plomo’”. “A pesar de ello, he solicitado estar presente en esta audiencia. Pero les pido que oficien el informe médico al establecimiento penitenciario, sobre en qué condiciones salí, sin ninguna lesión, y cómo la policía me hizo ingresar”, agregó durante la audiencia en la que el médico legisla corroboró la denuncia y refirió que presenta múltiples lesiones contusas en el rostro, el brazo y hombro derechos, la pierna derecha, así como lesiones equimóticas en la pierna izquierda, provocadas por un elemento contundente duro.

Fuente: Justicia TV

Este hecho motivó que la jueza Carbajal, en representación del tribunal, expresara que, a raíz de este incidente, se remitirá el acta fiscal y un oficio al Inpe para que se realicen las investigaciones disciplinarias correspondientes. Además, subrayó que ya se habían emitido comunicaciones previas para garantizar la seguridad en los traslados de Chávez, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas adoptadas por el sistema penitenciario.

La investigación disciplinaria que deberá llevar a cabo el Inpe será clave para determinar las responsabilidades en este incidente. Además, el tribunal continuará supervisando las condiciones de reclusión y traslado de Chávez Chino, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares.

Desmiente a su abogado

La propia declaración de Betssy Chávez desmintió a su abogado Raúl Noblecilla, quien denunció torturas contra su defendida. “Como mujer y patriota, no se deja amilanar, pese a la tortura y la vulneración de sus derechos. En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona”, afirmó previo a las explicaciones dadas por la procesada exministra.

¿De qué se acusa a Betssy Chávez?

Betssy Chávez es acusada de participar en el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Se le atribuyen los presuntos delitos de rebelión y, de manera alternativa, conspiración en agravio del Estado. Por ellos, la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión.

De acuerdo con la tesis presentada por el Ministerio Público, Chávez habría tenido un rol clave en los eventos que desencadenaron la crisis política en el país. Según argumentan, la exfuncionaria participó en una reunión junto a Castillo y el exasesor Aníbal Torres Vásquez, en la que se habría ratificado la decisión de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción.