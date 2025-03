Christian Domínguez enfurece al escuchar audio de Cueva menospreciando a la hija de Pamela López: “Basura”. | Amor y Fuego.

El cantante de cumbia Christian Domínguez expresó su indignación tras la difusión de un audio en el que el futbolista Christian Cueva menosprecia a Fabianna Ríos, hija mayor de Pamela López. En el audio, el futbolista le dice a la joven de 20 años: “No eres nada”.

El cumbiambero no dudó en pronunciarse ante la pregunta de la prensa y condenó enérgicamente las palabras de la actual pareja de Pamela Franco, calificando de inaceptable que alguien se exprese de esa manera sobre una menor de edad.

“Perdona lo que te digo, pero cuando se meten con mi hija es gente de mier**, la gente que habla de una menor así, pueden ser menores de edad los que están escribiendo y todo lo demás y si fueran mayores de edad totalmente basuras pues, ¿no?”, arremetió el cantante.

Christian Cueva confirma que pidió reunirse con Christian Domínguez y revela detalles de su conversación

Por su parte, Christian Cueva intentó justificar sus palabras argumentando que su reacción se debió a que Fabianna Ríos le habría faltado el respeto a sus padres. “Me calenté en algún momento, lo acepto, pido disculpas, pero tiene un porqué y fue por referirse mal a mis padres, simplemente diré que se metió con mis padres”, manifestó el futbolista.

Christian Cueva habló de su encuentro con Domínguez

Christian Cueva confirmó que sostuvo una conversación privada con Christian Domínguez, expareja de Pamela Franco y padre de su hija. Esta declaración surge luego de las acusaciones de Pamela López, y el futbolista dejó en claro que su objetivo principal era mantener una relación cordial por el bienestar de la pequeña Catita.

El jugador explicó en el podcast ‘Doble Sentido’ que la charla con Domínguez se desarrolló en buenos términos y sin intenciones de generar conflictos. “Conversamos bien, en términos cordiales”, afirmó Cueva, destacando que su prioridad es evitar que la situación afecte a la menor. “Los hijos son los que más sufren”, subrayó.

Christian Cueva

Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez

Pamela Franco no tardó en pronunciarse sobre las declaraciones de Pamela López, quien señaló a Christian Domínguez como su “informante”. La cantante de cumbia exigió a su expareja que aclare públicamente ciertas afirmaciones que considera falsas, especialmente la versión de que su relación estaba en crisis desde octubre. Franco desmintió rotundamente esta información y aseguró que su vínculo con Domínguez se mantuvo estable hasta que se hizo público el ampay del “auto rana”.

Visiblemente decepcionada, Franco criticó la actitud de Domínguez, señalando que esperaba más honestidad y respeto después de todo lo que vivieron juntos. “Debería él salir también y tenerlos ‘bien puestos’ porque yo no soy una enamorada más en su vida”, expresó, dejando en claro que su historia con el cumbiambero no fue pasajera y que no merecía el engaño del que fue víctima.

Asimismo, la cantante reveló que le habría gustado que Domínguez le confesara directamente sus errores en lugar de enterarse a través de terceros. “Me hubiese gustado que para cerrar (la relación) me digas ‘hice esto, esto y esto’. Jamás le fallé en la relación”, sentenció Franco, dejando en evidencia su desilusión ante la falta de sinceridad de su expareja.

Pamela Franco habla de la infidelidad de Christian Domínguez y le pide ser ‘hombrecito’. Infobae Perú / Captura Podcast Doble Sentido.