Pamela Franco negó haber estado con Christian Cueva mientras Pamela López daba a luz a su última hija: “Pruébenlo”

Pamela Franco rompió su silencio y se pronunció sobre las recientes y explosivas declaraciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’ (EVDLV), emitido el pasado 9 de marzo. En el programa, López acusó a Franco de haber mantenido una relación clandestina con Christian Cueva, mientras ella estaba esperando a sus hijos, y reveló detalles personales que marcaron un punto sensible en la vida de la cantante.

Entre lágrimas, López compartió que, mientras ella estaba dando a luz a su hija prematura, Cueva se encontraba en Brasil con Franco, lo que la dejó profundamente afectada. En un momento del programa, Pamela López se quebró al hablar de la difícil experiencia que vivió al tener a su hija en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras el padre de sus hijos estaba con su amante en Brasil.

“Recordaba el primer año de mi hijo y él con ella, mi hija en UCI debatiéndose entre la vida y la muerte y él con ella. Eso no me lo saco de la cabeza”, expresó entre sollozos, visiblemente conmovida por lo que consideró una traición.

Estas palabras de López, cargadas de dolor, parecieron tocar una fibra sensible en el público y en los medios, generando un gran revuelo.

Pamela Franco y Christian Cueva se apartan de la polémica luego de las confesiones de Pamela López en El Valor de la Verdad

Pamela Franco responde con firmeza: “Pruébalo”

Ante estos intensos relatos, las cámaras de ‘Todo se Filtra’ se dirigieron a Pamela Franco para conocer su opinión sobre las acusaciones de López. Le consultaron sobre cómo se sentía al saber que, según la versión de López, Christian Cueva había dejado a su hija de seis meses en la UCI de una clínica trujillana para estar con ella en Brasil.

En respuesta, la cantante trujillana se mostró firme y segura de su posición, dejando claro que no se dejaría arrastrar por las acusaciones infundadas.

“Pues pruébalo que ha estado conmigo, yo no voy a hablar de los hombres en general”, respondió con contundencia, sin mostrar signos de duda sobre su versión de los hechos.

Pamela Franco negó haber estado con Christian Cueva mientras Pamela López daba a luz a su última hija. IG- Panamericana TV

Franco minimiza las acusaciones de maltrato físico de Pamela López

Pero la respuesta de Pamela Franco no se limitó a negar su relación con Cueva en los términos descritos por Pamela López. La cantante chimbotana también abordó el tema del maltrato físico que supuestamente había sufrido Pamela López a manos de Christian Cueva.

López había mencionado en El Valor de la Verdad que había sido víctima de violencia por parte de Cueva, lo que habría complicado aún más su situación durante su embarazo y posterior maternidad. Sin embargo, Pamela Franco restó importancia a estas afirmaciones, aludiendo a que las mujeres que realmente sufren maltrato deben ser ayudadas, pero sugiriendo que no veía como una prioridad el caso de López.

“Las mujeres que realmente han sido maltratadas, pues hay que ayudarlas porque hay muchas”, indicó Franco, minimizando así las declaraciones de López sobre el maltrato, sin dar mayores detalles sobre las situaciones que pudieran haber ocurrido entre Cueva y su exesposa.

Pamela Franco lanza indirecta contra Pamela López.

Christian Domínguez minimiza las acusaciones de Pamela López

Por otro lado, Christian Domínguez, quien también estuvo involucrado en la polémica por su cercanía con Pamela Franco, minimizó las declaraciones de Pamela López durante su participación en El Valor de la Verdad.

López calificó a Domínguez como el “paño de lágrimas” de Franco, después de que esta supuestamente terminara su romance secreto con Christian Cueva. Sin embargo, Domínguez restó importancia a estas afirmaciones y dejó claro que no le interesaba lo que se dijera en el programa.

“Todas esas cosas no me interesan, ningún tema que hayan tocado me interesa”, comentó Domínguez, sin mostrar preocupación por las acusaciones de López.

Además, negó haber visto el episodio de El Valor de la Verdad, argumentando que no le importaba en absoluto lo que se discutiera en el programa. “Esa es una historia del pasado que no tiene nada que ver con mi presente y futuro. No tengo nada que responder de nada de lo que se ha dicho en EVDLV”, dijo a las cámaras de Todo se Filtra.

La respuesta tanto de Pamela Franco como de Christian Domínguez a las declaraciones de Pamela López ha mantenido viva la polémica en los medios de comunicación, con cada uno defendiendo su versión de los hechos. López respondió 20 preguntas y se llevó 25 mil soles. Le faltó solamente una pregunta para poder llevarse los 50 mil soles, pero ella decidió quedarse ahí y no avanzar más.

