Pamela Franco asegura no haber sido infiel pese a revelaciones de Pamela López: “He sido cachuda” | YouTube

Pamela Franco se estrenó como conductora de streaming en el canal TVMOS+ donde tiene el espacio llamado ‘Doble sentido’ junto a Xiomy Kanashiro y Carloncho. En este espacio, conversaron sobre las infidelidades y la cantante de cumbia se defendió dejando en claro que nunca le ha fallado a sus parejas.

Aunque la cantante ha estado en el ojo público por su supuesta relación clandestina con el futbolista Christian Cueva, ella ha dejado en claro que no ha traicionado a sus amores. En su defensa, afirmó que a ella sí le han sido infiel y hasta ha tenido parejas que sí se merecían que les fallen.

“Yo nunca he sido infiel. A mí siempre todos me han puesto los cachos. Hay varios que se han merecido que les pongan los cuernos. Yo he sido coj** y cachuda también he sido, pero yo no he sido infiel”, explicó en un inicio.

Después de eso, marcó una advertencia, asegurando que no existen pruebas de que le haya fallado a algún amor y pidió en caso digan lo contrario, lo prueben. “Si alguien dice que le he sido infiel, que me muestre las pruebas”, mencionó eufórica.

Además de ello, dejó en claro que no es una mujer que guarde ‘luto’ a una relación, menos si es que le fallaron, por lo que no tiene problemas en lucirse con otras personas luego de romper el vínculo. Aclaró que esa situación no es una infidelidad: “Si ya me engañaron, al otro día ya no estoy contigo, duelo no doy, eso conmigo no existe, pero eso ya no es infidelidad”, sentenció.

Estas declaraciones llegan en medio de la próxima presentación de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva y pareja de Franco, en el programa ‘El Valor de la Verdad’. La trujillana ha acusado en más de una ocasión a la cantante de ser la manzana de la discordia en su matrimonio.

Incluso, en el 2024 se descubrió que Christian Cueva envió un monto de 280 soles a Franco, mediante un depósito de Yape, cuando se desconocía que entre ambos existía comunicación, pues ella mantenía una relación con Christian Domínguez y el futbolista con la madre de sus 3 hijos.

Pamela Franco rechazó sentarse en El Valor de la Verdad

Pamela Franco ha sido el centro de atención después de que se revelara que Pamela López será la primera invitada en el regreso de El Valor de la Verdad. En esta edición, se han destapado detalles de la vida de la trujillana y su relación con Christian Cueva, actual pareja de la cumbiambera, lo que generó especulaciones sobre si Franco también participaría en el programa para contar su versión de los hechos.

En una conversación con Expreso, Pamela Franco fue contundente al rechazar la idea de sentarse en el sillón rojo. La cantante afirmó que no tiene interés en alimentar el morbo ni en participar en controversias públicas. “No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, expresó claramente, subrayando que su carrera profesional se basa en su talento musical.

Pamela Franco rechazó estar en ‘EVDLV’ y lanza mensaje contra Pamela López: “Yo me gano mi dinero cantando”

Respecto a las revelaciones que puedan salir a la luz durante la emisión del programa, Franco se mostró tranquila y serena. Rechazó ser vista como la “mala” de la historia, y aclaró que tampoco se considera víctima. “Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas y malas, que te enseñan a ser mejor”, explicó, dejando claro que no se siente identificada con los roles que algunos puedan querer asignarle.

Además, la cantante mencionó que tiene una historia personal que el público no conoce y que no tiene intención de compartir. “Qué no he pasado que la gente no sabe y quizá nunca sabrá, porque afronto mis cosas, asumo mis decisiones y trato de siempre salir adelante”, comentó, haciendo hincapié en que su principal prioridad es su hija y su bienestar.

Finalmente, Franco no dudó en criticar las redes sociales, donde se difunden muchas mentiras. “Se dicen muchas mentiras, hablan hasta del karma y tantas cosas, todo se lo dejo a Dios”, concluyó, demostrando que prefiere no prestar atención a los comentarios en línea y confiar en su fe.