Anahí de Cárdenas pide a usuarios empatía luego de recibir críticas sobre la lactancia: “Voy a sentirme pésimo”

Anahí de Cárdenas muestra los movimientos de su bebé en su pancita. (Video: Instagram).

Anahí de Cárdenas está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida con la espera de su primer hijo. Sin embargo, esta experiencia también le ha traído momentos de frustración, especialmente cuando recibe consejos no solicitados sobre la maternidad. Recientemente, la actriz y cantante expresó su indignación luego de que un usuario le recomendara dar lactancia materna, sin considerar que, debido a una doble mastectomía, no puede hacerlo.

A través de sus redes sociales, la artista compartió su incomodidad ante este comentario y dejó en claro lo doloroso que puede ser recibir este tipo de “consejos” sin contexto. Su mensaje generó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

La contundente respuesta de la actriz

En su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas publicó un mensaje en el que evidenció su molestia. “Cosas que no se deberían decir a una mujer embarazada. ‘Deberías dar de lactar. La lactancia materna es lo mejor y es gratis’”, comenzó escribiendo la actriz. Luego, explicó por qué no puede amamantar a su bebé y recordó su pasado tratamiento contra el cáncer de mama.

“Amigos, tengo una doble mastectomía radical y no tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer”, agregó con ironía.

Anahí de Cárdenas pide a usuarios empatía y que no le den consejos sobre la maternidad.

La también cantante acompañó su publicación con una reflexión: “Cada quien hace lo que puede con lo que tiene, amigos. Como tú, que tienes pésimo gusto, pero yo no te digo nada porque a mí, ¿qué me importa? Si a ti te gusta lo que tienes puesto, quién soy yo para opinar”.

Más allá del tono humorístico de su mensaje, la actriz enfatizó la importancia de evitar comentarios que puedan causar daño. “Una de las cosas que más me cuesta en esta etapa, como en todas, es recibir consejos no solicitados (...) pero este consejito ha sido el más duro de escuchar”, declaró. Finalmente, agradeció a quienes han mostrado empatía con su proceso: “Gracias a todos los que han tenido el tino de no decir nada y acompañarme bonito en este proceso”.

Apoyo del público y de sus colegas

Las palabras de Anahí de Cárdenas resonaron entre sus seguidores y varias figuras del espectáculo, quienes resaltaron su valentía y autenticidad al compartir su experiencia.

Natalia Salas, también actriz y sobreviviente de cáncer de mama, le expresó su apoyo con un comentario lleno de humor y empoderamiento: “No sabes cómo me llega que te hagan sentir mal… y de gratis. Pero si hay algo que me gusta de todo esto es la primera línea. Esoooo mi cielaaaaaa”. Por su parte, Katia Condos le envió un mensaje de solidaridad: “Besos y abrazos y buenos deseos, es todo lo que tengo para ofrecerte”.

Anahí de Cárdenas descarta enfermedades graves en su bebé y celebra los resultados. (Video: Instagram).

Otros usuarios también salieron en defensa de la actriz, recordando su lucha contra el cáncer. “Las que dicen que la leche materna es la mejor, entiendan que Anahí pasó por una doble mastectomía y que por eso no podrá amamantar. ¡Pónganle lógica!”, escribió una usuaria.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando la actriz publicó en sus redes sociales una selección de productos para la alimentación de su bebé. “Andaba buscando algunas opciones para la alimentación de #wibi y encontré estas en Amazon.com! Los reviews de los productos me ayudaron a tomar la decisión, ya los probaré pronto y les cuento qué tal”, comentó.

Tras esta publicación, varios usuarios comenzaron a aconsejarla sobre la lactancia materna sin considerar su historial médico. “La mejor alimentación es tu leche”, “Dedícale tiempo a tu bebé, que tu marido trabaje por ti mientras le das de lactar sin biberones ni tonterías”, y “Leche materna. Punto”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Un embarazo lleno de alegría y esperanza

En diciembre del año pasado, Anahí de Cárdenas anunció su embarazo a los 41 años con una emotiva publicación en Instagram. “La vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Este es el milagro más grande”, escribió junto a una fotografía en la que mostraba su embarazo.

Anahí de Cárdenas confiesa que sufrió dos pérdidas antes de anunciar su embarazo. | TikTok.

La actriz y su pareja están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. “Te esperamos muy emocionados, wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí las personas más felices y afortunadas del universo”, expresó conmovida.

La actriz, quien en 2019 enfrentó una ardua batalla contra el cáncer de mama, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y fortaleza. Desde su diagnóstico, ha promovido mensajes de prevención y autocuidado, y hoy comparte con su público la ilusión de formar una familia.