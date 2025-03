¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Perú

No fueron venezolanos: este país envió más de 1 millón de extranjeros al Perú en los últimos meses de 2024 Los datos oficiales muestran que más de un millón de personas de este país llegaron al Perú en ese tiempo, superando con creces a otras nacionalidades

Dos artistas peruanos están nominados al Mejor Mural del Mundo Febrero 2025: conoce cómo votar por las obras Las obras de artistas peruanos competirán por un puesto en la final del Best Mural Of The World, consolidando el impacto del arte urbano como una herramienta de expresión cultural