Pamela Franco recordó el ampay que le hicieron a Christian Domínguez en su auto: “Faltoso”

Pamela Franco recordó el ampay de Christian Domínguez en su auto. | Doble Sentido.

La reconocida cantante de cumbia, Pamela Franco, sorprendió a todos al incursionar en el mundo digital con su nuevo podcast ‘Doble Sentido’, acompañada por Roxana Molina y Andrea San Martín. Durante el episodio inaugural, la artista no dudó en abordar temas personales y controversiales, demostrando una actitud abierta y sin reservas.

En medio de una dinámica de preguntas picantes sobre sus intimidades, se les consultó a las conductoras si preferían situaciones en el carro o en el ascensor. La cumbiambera, exintegrante de Puro Sentimiento, confesó haber tenido experiencias en un auto, pero evitó profundizar en el tema debido a la conexión con un episodio polémico en su vida personal.

“Uno yala y el otro me falta. Me falta el ascensor, me falta el ascensor. (...) No hablemos de eso (carros). Antes que se burlen de mí, me burlo yo misma, chicas”, comentó la artista, provocando risas entre sus compañeras, quienes entonaron la canción ‘Mi auto era una rana’.

Pamela Franco no descarta retomar un romance con su expareja: ¿posibilidad de Christian Domínguez?

Este comentario hizo referencia al conocido ‘ampay’ de su expareja, Christian Domínguez, captado en el denominado “auto rana”. En aquella ocasión, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ registraron al cantante en situaciones comprometedoras dentro de su vehículo, lo que generó una gran polémica en el mundo del espectáculo peruano.

Durante el podcast, la producción solicitó la mencionada canción, pero el DJ cometió un error y reprodujo ‘Cómo se mata el gusano’, lo que causó la incomodidad de Pamela Franco. “Ese DJ me parece faltoso. Esto es una falta de respeto”, expresó la cantante, evidenciando su molestia por la equivocación.

La actitud de Pamela Franco en ‘Doble Sentido’ refleja su disposición a abordar temas delicados de su vida personal con humor y sinceridad, demostrando que está dispuesta a enfrentar las situaciones polémicas que la han rodeado. Este debut en el mundo digital marca una nueva etapa en su carrera, donde, junto a sus compañeras, promete ofrecer contenido entretenido y sin censura para su audiencia.

Pamela Franco no descarta regresar con una expareja

Durante el reciente estreno del programa en streaming ‘Doble Sentido’, la cantante de cumbia Pamela Franco compartió una perspectiva abierta sobre las relaciones pasadas. En una dinámica de preguntas inesperadas, se le consultó: “Con el ex, ¿remember o no remember?”. La cumbiambera, demostrando su carácter franco y sin reservas, respondió que dependería de la relevancia de esa persona en su vida y de cómo culminó la relación, sugiriendo que si hubo una conexión significativa, podría considerar retomar el contacto.

Esta declaración generó reacciones diversas entre sus compañeras y el público, quienes aplaudieron su sinceridad. La cantante de cumbia enfatizó que la posibilidad de un reencuentro con un ex depende de múltiples factores, incluyendo la profundidad de la relación y las circunstancias de la ruptura, manteniendo abierta la posibilidad de revivir una relación pasada si las condiciones fueran favorables.

La actitud de Pamela Franco en ‘Doble Sentido’ refleja su disposición a abordar temas personales con transparencia, lo que ha contribuido a su conexión con la audiencia y al éxito inicial del programa.