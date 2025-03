Macarena Vélez desata enojo de Magaly Medina tras recrear su cargada: “Después de lloriquear, la pega de burlona”

Magaly Medina lanza fuerte crítica contra Macarena Vélez por recrear su cargada. Magaly TV La Firme

En la edición del 5 de marzo, de El Valor de la Verdad, la conductora de televisión Magaly Medina arremetió contra Macarena Vélez luego de que esta última decidiera recrear en sus redes sociales un video en el que se le ve en total estado de ebriedad, siendo cargada por su saliente.

El video, que se hizo viral, mostró a Macarena Vélez en un yate, echada mientras luce un diminuto bikini. Supuestamente, está durmiendo soñando con su hombre ideal. “Ay, cómo saber que es el indicado”, piensa. En sueños, aparece ese hombre cargándola visiblemente ebria, recreando la vez que Juan Ichazo, su saliente, la cargó. “Ah, ahí es”, termina diciendo la exchica reality.

La conductora de Magaly TV La Firme no dudó en lanzar una dura crítica contra Macarena Vélez. Para periodista, esta recreación fue de mal gusto. “O sea, el que te carga borracha, ese es el indicado”, preguntó fiel a su estilo, mientras lanzaba grandes carcajadas.

“Después de haber lloriqueado, la pega de burloncita”, acotó Magaly Medina, dejando en claro su desacuerdo con la actitud de Macarena, quien, según ella, pasó de mostrarse afligida en un principio a hacer mofa del penoso momento.

El hecho se da en el contexto de un video previo en el que Macarena Vélez mostraba una actitud de disculpas, explicando que las críticas que recibió la afectaron emocionalmente. Sin embargo, en el video de la recreación, se ve a la exconcursante de Esto es Guerra tomando el incidente con humor, lo que generó una gran polémica.

Johana ‘Nena’ Cubillas critica ‘burla’ de Macarena Vélez

A esta controversia se sumó la opinión de Johana ‘Nena’ Cubillas, quien no dudó en expresar su incomodidad con la situación. A través de Magaly TV La Firme, la exesposa de Juan Ichazo, saliente de Macarena Vélez y quien la cargó ebria, dejó claro que no está de acuerdo con que la exchica reality esté cerca de sus hijos, ya que, a pesar de no conocerla personalmente, le preocupa la imagen que transmite la figura pública.

“No puede ser posible que se burlen y hagan mofa de estar en ese estado de inconsciencia borracha porque eso es peligroso y a ella la siguen un montón de chicas”, expresó la ‘Nena’ Cubillas, quien remarcó que no tiene nada en contra de la relación de su expareja, pero que Macarena no puede formar parte del círculo cercano de sus hijos debido a su comportamiento.

“Lo que pasa es que, la realidad, no la conozco, pero acabas de mostrar las cantidades de imágenes de esta chica saliendo borracha de todos lados. Lamentablemente, está con el papá de mis hijos y yo quiero que ella esté cerca de mis hijos”, añadió Johana Cubillas, mostrando su preocupación por el tipo de ejemplo que Macarena Vélez podría estar dando a su audiencia, sobre todo a las jóvenes que la siguen.

En medio de esta polémica, Macarena Vélez sigue defendiendo sus acciones, alegando que su actitud es parte de su carácter espontáneo y que, al final del día, no ha hecho nada para avergonzarse.

Macarena Vélez se defiende de Johana Cubillas

Luego que Johana ‘Nena’ Cubillas arremetiera contra Macarena Vélez, la chica reality indicó que no le seguirá el juego a la expareja de su saliente. Además, le pidió que la respete.

“Mira, de verdad te digo de todo corazón, yo no pienso hablar absolutamente nada menos de ella porque no la conozco. No soy de juzgar, de hablar, ni nada y la verdad creo que más dice de una persona que habla sobre otra que ni siquiera conoce”, indicó Macarena, sugiriendo que la propia Johana está dañando su imagen al criticarla.

Vélez indicó que es una persona disciplinada en el deporte, pese a la condición que se le vio al salir de una reunión. “Yo también soy una persona deportista de toda la vida. ¿Que me guste salir de fiesta? Creo que no le hago daño absolutamente a nadie. Soy una persona que le encanta viajar, ir de fiesta, le encanta hacer mil planes, mil todos”, señaló la joven, resaltan do que tiene derecho a divertirse.

“Acá en la televisión todo lo exageran y lo ponen como si fuera diario”, concluyó.

