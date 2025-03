Ale Baigorria sorprende a su wedding planner al anunciar viaje a China a pocas semanas de su boda: “No te puedes ir”

Alejandra Baigorria sorprende a su wedding planner al anunciar viaje a China a pocas semanas de su boda. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

La empresaria y ex chica reality Alejandra Baigorria está a pocas semanas de su matrimonio con Said Palao, programado para abril. Sin embargo, su reciente anuncio dejó a todos sorprendidos, en especial a su wedding planner, Danitza Pavlich, sobrina de la recordada Yola Polastri.

Baigorria, quien ha compartido cada detalle de su boda con sus seguidores en las redes sociales, presentó oficialmente a Pavlich en un video donde ambas se mostraron entusiasmadas por la organización del evento. “La tengo loca, es una amiga de mucho tiempo. Daniii, Danitza Pavlich”, comentó la empresaria, dejando en claro que su enlace no será un evento pequeño.

Sin embargo, la emoción del momento cambió radicalmente cuando la modelo reveló que viajará a China a pocos días de la ceremonia, lo que tomó por sorpresa a su organizadora. “Hay un pequeño problema, el sábado me voy a China”, anunció la influencer, provocando una reacción inmediata de su wedding planner.

(Captura: Amor y Fuego)

<b>“Nos falta todo”: La reacción de Danitza Pavlich</b>

El anuncio de Baigorria dejó en shock a Pavlich, quien no dudó en expresar su preocupación por el poco tiempo que les queda para ultimar los detalles del evento. “No te puedes ir a China, nos falta todo. De aquí no te vas si no tienes mesa, toldo, las mesas”, exclamó la organizadora, evidenciando el nerviosismo ante la ausencia de la novia en un momento clave de la planificación.

A pesar de la inesperada noticia, la empresaria mantiene la seguridad de que su boda se llevará a cabo sin problemas, confiando plenamente en el trabajo de su equipo. No obstante, la preocupación de su wedding planner es entendible, ya que la ausencia de la novia en la recta final de la organización podría generar contratiempos.

(Captura: Amor y Fuego)

<b>Baigorria responde a críticas por su lista de regalos de boda</b>

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado en el centro de la atención mediática no solo por la magnitud del evento, sino también por la polémica que surgió en febrero con la filtración de su lista de regalos. En la exclusiva lista, se incluían viajes, hospedajes y tours de lujo, lo que generó diversas opiniones en redes sociales.

Ante las críticas, Baigorria no dudó en defenderse y dejar en claro que cada pareja es libre de solicitar lo que desee para su boda. “Cada quien puede opinar lo que quiera. Al final es mi boda y voy a pedir lo que yo quiera y lo que me dé la gana”, declaró la empresaria en el programa Amor y Fuego.

Con la cuenta regresiva para el gran día, solo queda esperar cómo logrará Danitza Pavlich organizar el evento sin la presencia de Baigorria durante un periodo crucial. Mientras tanto, los seguidores de la empresaria estarán atentos a las novedades de su boda, que promete ser una de las más comentadas del año.

(Captura: Amor y Fuego)