Gigi Mitre critica duramente a Macarena Vélez al ser captada en estado de ebriedad: “Si fuera mi hija, la meto a la ducha”

Gigi Mitre critica duramente a Macarena Vélez al ser captada en estado de ebriedad. 'Amor y Fuego'

El escándalo protagonizado por Macarena Vélez, ha generado una serie de reacciones en el ámbito mediático, especialmente por parte de la conductora Gigi Mitre, quien no dudó en expresar su opinión sobre las imágenes que muestran a la modelo en un evidente estado de ebriedad.

En la tarde del 4 de marzo, Gigi abordó el tema en su programa ‘Amor y Fuego’, dejando claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de comportamientos, tanto en figuras públicas como en su propia familia.

“Mi hija llega así, la meto a la ducha, pero tres días seguidos, helada, para que se le quite lo gracioso. Yo sería una madre desgraciada si dejo que mi hija se comporte de esa manera”, expresó.

Con estas palabras, la compañera de Rodrigo González dejó en claro que para ella la responsabilidad de los padres es primordial, y que no está dispuesta a ser condescendiente con conductas tan irresponsables.

La conductora continuó argumentando que, aunque algunas personas podrían ver con indulgencia ese tipo de situaciones, ella prefiere adoptar una postura más firme para evitar que sus hijos caigan en excesos que puedan perjudicar su vida en el futuro.

“Prefiero eso que después mi hija sea alcohólica. Esas cosas no me gustan, ese extremo no me gusta. Uno por ser condescendiente, la sociedad está como está y los hijos andan hablando estupideces. Ya no, los padres son responsables, mano dura”, indicó.

Estas palabras de Gigi Mitre resonaron fuertemente en los medios, no solo por la dureza de su mensaje, sino también porque la conductora mostró una postura clara y firme sobre lo que considera un comportamiento inaceptable, tanto en figuras públicas como en su vida personal.

Gigi Mitre critica duramente a Macarena Vélez al ser captada en estado de ebriedad. 'Amor y Fuego'.

Macarena Vélez es cargada por el esposo de Johana Cubillas

El fin de semana del 1 de marzo, Macarena Vélez fue captada en una serie de imágenes y videos que mostraban su comportamiento descontrolado tras una noche de fiesta. En estas grabaciones se puede ver a la modelo junto a Juan Ichazo, aún esposo de Johana Cubillas, bailando y besándose en una discoteca de Miraflores. La celebración continuó en una discoteca de Punta Hermosa, donde Macarena, al parecer, perdió por completo el control sobre sí misma.

A las 9:00 a. m. del 2 de marzo, Macarena Vélez fue vista llegando a su destino, pero en un estado tan avanzado de ebriedad que no podía ni bajar del vehículo por sí misma. En esas condiciones, Juan Ichazo no tuvo más remedio que cargarla y ayudarla a ingresar a su casa. Las imágenes mostraban cómo la modelo se aferraba a él, mientras él la cargaba, luchando por mantenerla en pie y guiarla hasta su departamento.

Macarena Vélez es captada pasada de tragos | Magaly TV La Firme - ATV

Johana Cubillas, esposa de Juan Ichazo, desaprueba imágenes

El hecho de que Juan Ichazo, quien aún está casado con Johana Cubillas, haya sido el encargado de asistir a Macarena Vélez en su estado de ebriedad añade una capa de complejidad a la situación. Las imágenes de la modelo siendo cargada por Ichazo provocaron reacciones entre sus seguidores, y especialmente entre los de Johana Cubillas, quien no tardó en comentar sobre el comportamiento de su esposo y la actitud de Macarena.

“Qué locura, qué mal. Me da vergüenza ajena, pero ya es su roche. Yo estoy acá durmiendo con mis hijos mientras él está juergueando en el sur, cargando a una borracha, mejor que venga a cargar a sus hijos”, expresó con enojo, dejando entrever su desagrado no solo por la situación en sí, sino también por la irresponsabilidad de Ichazo al estar involucrado en este tipo de situaciones mientras ella se ocupaba de sus hijos en casa.

No conforme con su comentario inicial, Johana no dudó en enviar un mensaje directo a su expareja, exigiéndole más respeto y responsabilidad en su papel de padre. “Con Juan yo hablé directamente y le dije que él podía hacer con su vida lo que le diera la gana, que podía estar con las chicas que quisiera, pero que lo haga en cuatro paredes por la tranquilidad y la paz mental de mis hijos y la mía”, sentenció en comunicación con el programa de Magaly Medina.

Johana hizo hincapié en que lo único que le había pedido a Ichazo era que sus actividades personales no afectaran el bienestar de sus hijos. “Es lo único que le pedí, pero no lo hizo. Él sabe perfectamente que, a mi alrededor y cerca de mis hijos, no va a estar con esa chica. Su actitud no es lo que yo quiero que rodee a mis hijos”, agregó, mostrando la firmeza de su postura respecto al tipo de ambiente que considera adecuado para la crianza de sus hijos.

Johana Cubillas habla del beso entre su exesposo y Marcarena Vélez. (Foto: Captura de TV)