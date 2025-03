Documentos confirman que Dina Boluarte es tía de prófugo exvicegoberador condenado por cobro de coimas

Fuente: Unidad de Investigación de Canal N

La presidenta Dina Boluarte es tía de Juan Luis Chong Campana, prófugo exvicegobernador de Lima Provincias (2015-2018) y condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias, según documentos oficiales difundidos este miércoles por la Unidad de Investigación de Canal N.

La televisora reveló que el ancestro común entre ambos es Francisco Boluarte Cárdenas, abuelo paterno de Boluarte y bisabuelo materno de Chong, quien falleció en 1945 en Chalhuanca (Apurímac), lugar de nacimiento de la mandataria.

Francisco Boluarte tuvo dos parejas, con las que tuvo hijos que son los antecesores de ambos. Con Angélica Necochea, tuvo a Herminia Boluarte Necochea y Carmen Campana Boluarte, abuela y madre de Juan Luis Chong, respectivamente. Con Paula Román, tuvo a Nicanor Boluarte Román, padre de la presidenta.

El vínculo familia ya había sido expuesto el mes pasado, cuando el exjefe del Estado Mayor, Carlos Chong Campana, brindó una entrevista al programa Cuarto Poder. “El papá de Dina (Boluarte) con mi abuela son medios hermanos porque son hermanos de padre […] Yo vendría a ser sobrino”, expresó entonces.

De igual modo, según la declaración jurada de intereses de Luis Campana Boluarte, funcionario de la Cancillería y otro tío del exvicegobernador prófugo, la presidenta y su hermano Nicanor son sus primos, lo cual desmiente la versión de Palacio, que ha negado el lazo consanguíneo.

Fuente: Cuarto Poder

El dominical reveló días atrás que Chong Campana fue sentenciado en septiembre de 2021 a cinco años de cárcel por recibir sobornos de empresarios, a cambio de interceder ante funcionarios para favorecer la adjudicación de contratos de obras públicas.

Aunque apeló la sentencia, en octubre de 2022, la Segunda Sala de Apelaciones de Lima confirmó la condena por este caso de coimas que data de 2015. En 2023, intentó modificar su pena por vigilancia electrónica, acogiendo el Decreto Legislativo 1585, promulgado por el Gobierno para aliviar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, su solicitud fue rechazada en marzo de 2024 y ratificada en octubre del mismo año.

Desde la Presidencia, mediante un comunicado, la jefa de Estado negó cualquier tipo de relación con el político: “Las afirmaciones que lo señalan como su ‘sobrino’ son absolutamente falsas y buscan confundir a la opinión pública”, señaló el despacho.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, también salió a negar el parentesco. “En un reportaje alguien aparece y es señalado como un familiar lejano de la señora presidenta, y la señora presidenta niega esa relación familiar”, dijo.

El caso

Siempre según la información vertida por el dominical, el empresario Josué Sánchez Agama dijo haber entregado dinero en varias ocasiones a las cuentas de Chong Campana. Señaló, por ejemplo, que en septiembre de 2015, en una cafetería, le pidió 40 mil soles a cambio de garantizarle contratos. Parte del dinero, 10 mil soles, fue entregado en un cheque a nombre de otra persona.

Posteriormente, solicitó otros 20 mil soles, los cuales fueron depositados en su cuenta de ahorros. Correos electrónicos revelaron que el exvicegobernador enviaba términos de referencia de licitaciones a Sánchez Agama, indicando que “dos son tuyos y dos de la otra persona que me ha apoyado en la campaña”.

En octubre de 2015, exigió otros 35 mil soles, aseguró que ya se iba a colgar los procesos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y que “todo estaba coordinado”. Finalmente, en noviembre de ese mismo año, volvió a requerir 5 mil soles más y prometió más beneficios al asumir la presidencia del Gobierno Regional de Lima Provincias.

En un mensaje de WhatsApp enviado posteriormente al dominical, el exvicegobernador afirmó que su apelación se retrasó por los feriados judiciales y pidió “unos días” para solucionar su situación. “Se apeló por el feriado de febrero, se ingresó, en dos días no habrá orden, por favor no me perjudique. Solo dame unos días, me encuentro mal de salud”, señaló.