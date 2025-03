Janet Barboza se molesta con 'América Hoy' por entrevista a Nilver Huárac: "No estaba en la pauta". América TV.

La última emisión de ‘América Hoy’ estuvo marcada por la polémica, luego de que Janet Barboza expresara su molestia con la producción del programa tras la emisión de un informe sobre Nilver Huárac. La conductora arremetió contra el productor Armando Tafur, asegurando que dicho segmento no estaba contemplado en la pauta que había leído previamente.

Durante la transmisión en vivo, la conductora no dudó en manifestar su incomodidad y dirigió su reclamo directamente al productor. “Con lo que no estoy de acuerdo es con que se hagan cosas a mis espaldas, papá Armando. Esto no estaba en la pauta, Ethel, Edson y Milett se han prestado, somos todos para uno”, expresó la ‘Rulitos‘, dejando en claro su descontento con la situación.

El informe en cuestión abordaba la controversia sobre los derechos del programa ‘La movida de los sábados’, un tema que ha generado debate en la televisión peruana. En el video también se mostraron declaraciones del propio productor Armando Tafur, quien reveló detalles sobre su relación con Janet Barboza, indicando que ya no vive con ella porque “lo botó” de su casa.

Janet Barboza enfureció con América Hoy por no avisarle sobre entrevista a Nilver Huárac. (Foto: Captura de TV)

Tras el incidente, la conductora se mostró visiblemente incómoda al ver las declaraciones de Nilver Huárac sobre el programa, en especial por la disputa sobre los derechos de la recordada producción televisiva. La presentadora recordó los años de éxito de ‘La movida de los sábados’, aunque reconoció que la televisión ha cambiado y que actualmente es difícil alcanzar los altos niveles de audiencia de antaño.

Finalmente, Janet Barboza fue enfática en reconocer a Nilver Huárac como el creador del programa y señaló que el nombre le pertenece. “El tiempo cambia, los canales cambian, hay plataformas y hay oportunidades para todos”, afirmó. Ante la consulta de su compañera Milett Figueroa sobre la posibilidad de que ‘La movida de los sábados’ regrese con una nueva conductora, Barboza aclaró que Huárac tiene el derecho de decidir quién lideraría el formato en caso de un relanzamiento.

Nilver Huárac revela que ya no vive con Janet Barboza

El productor musical Nilver Huárac sorprendió al revelar que ya no vive en la casa de Janet Barboza. Según explicó en ‘América Hoy’, su estancia en la vivienda de la conductora se dio por pedido de su hija durante la pandemia. Sin embargo, hace un mes la presentadora tomó la decisión de pedirle que se fuera.

“Yo no estoy hace un mes en la casa. Ya me botó (...) Lo único que tengo que ir a recoger a mis tres perros y a mis tres gatos”, declaró el productor en el programa matutino, dejando claro que su vínculo con Barboza ha llegado a su fin.

Por otro lado, Huárac también se pronunció sobre la controversia en torno a ‘La movida de los sábados’, programa que marcó un hito en la carrera de Janet Barboza. Ante los cuestionamientos sobre la propiedad del nombre, el productor aclaró que los derechos pertenecen a Panamericana Televisión, desmintiendo que él o Barboza sean los dueños.

“La patente la tiene el canal, esa es la verdad, y ahora le pedí permiso para usarlo”, señaló el también conocido como ‘El midas de la cumbia’.