Delany López desmiente a Xiomy Kanashiro y asegura que sí se conocen | YouTube/Amor y Fuego

Aún no está confirmada como invitada en ‘El Valor de la Verdad’, pero Delany López está despotricando con todo a su paso. La modelo, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el exfutbolista Jefferson Farfán, respondió a las declaraciones de su expareja Xiomy Kanashiro, quien aseguró no conocerla. Fastidiada, López la desmintió y dejó entrever que la conductora de Panamericana habría sido la tercera en discordia en su relación con la ‘Foquita’.

Durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la empresaria se refirió a su presunto romance con Farfán y a los comentarios recientes de la exbailarina de ‘Alma Bella’. Desafiante, insistió en que la también actriz sí la conocía y lanzó indirectas sobre la supuesta interferencia de Kanashiro en su vida sentimental.

Además, evitó confirmar detalles sobre su relación con el dueño de KM40, pero sugirió que él debía ser quien respondiera.

Delany López le responde a Xiomy Kanashiro tras negar que la conoce y envía mensaje a Jefferson Farfán: “Pregúntenle” (Composición/Infobae Perú)

“A mí nadie me prohíbe nada”

La modelo se encontraba en el concierto de aniversario de Yolanda Medina el pasado 28 de febrero cuando fue abordada por la prensa. Al ser consultada sobre si Farfán le prohibía hablar de su relación mientras ingresaba al evento, respondió con firmeza: “A mí nadie me prohíbe nada”, dejando en duda si la decisión de mantener su relación en privado fue de mutuo acuerdo.

Después de haber bailado, López evitó confirmar abiertamente la relación con la ‘Foquita’, pero dejó claro que no era su responsabilidad hablar del tema. “Porque yo no soy de la farándula, yo no tengo que oficializar nada. Y con esto, no estoy afirmando nada tampoco. En este caso, pregúntenle a él porque él sí es de este medio, yo no”, respondió.

Cuando se le insistió sobre la duración de su relación, la modelo reiteró: “Pregúntenle a él, yo no voy a hablar del tema”. También aseguró que su presente es estable y que prefiere enfocarse en su familia y en su trabajo. “Estoy tranquila, estoy feliz. Trabajando, con mi familia, con mi hijo”, afirmó.

Jefferson Farfán y Delany López habrían mantenido una relación sentimental de dos años.

Insinúa que Xiomy Kanashiro se interpuso en su relación con Farfán

Cuando se le mencionó que Xiomy Kanashiro afirmó no conocerla y que esto fue un supuesto ninguneo, López reaccionó con ironía. “¿Que no me conoce?”, dijo con tono desafiante. “En alguna oportunidad, recuerdo que ella ha ingresado a un box en el que yo he estado, entonces no creo que no me conozca”, agregó.

Además, lanzó una indirecta sobre la supuesta conveniencia de la presentadora al negar cualquier vínculo previo. “Algunas personas les conviene hacerse las olvidadizas”, comentó con sarcasmo.

Respecto al estreno del programa de la comunicadora en Panamericana Televisión, López dejó en claro su desinterés. “Ay no, para eso, prendo YouTube. No me gusta ver ese tipo de programas, no me llama la atención”, sentenció.

Xiomy Kanashiro estrenó su programa con indirecta a Jefferson Farfán. Composición Infobae Perú

Pero Delany López no da puntada sin hilo, y no se podía retirar del lugar sin lanzar un fuerte dardo que podría ser interpretado como una acusación. Cuando se le preguntó si su romance con Jefferson Farfán duró dos años o más, la modelo afirmó: “Pregúntenle a ella (Xiomy Kanashiro)”.

“Ustedes son inteligentes, chicos. Paz y amor para todos”, finalizó la modelo, dejando entrever que la actriz de ‘La casa de la comedia’ se habría metido en su relación con el exfutbolista.

Delany López reafirma que está soltera desde diciembre

A través de un en vivo en TikTok, la empresaria confirmó que está soltera desde diciembre, lo que alimentó especulaciones sobre una posible interferencia de Xiomy Kanashiro en su presunta relación con Farfán.

Delany López sigue mandando indirectas y da a entender que Xiomy se metió en su relación con Jefferson Farfán: “Soltera desde diciembre”

Cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre su situación sentimental, López respondió de manera directa: “Sí, estoy soltera desde diciembre”. Sus palabras generaron diversas reacciones, ya que se relacionaron con los rumores de una posible superposición entre su romance con el ‘10 de la calle’ y la cercanía del exfutbolista con la exbailarina de ‘Alma Bella’.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ recordó que Farfán y Kanashiro fueron vistos juntos en Máncora en octubre de 2024. En redes sociales, varios usuarios comentaron la coincidencia de fechas. “Soltera desde diciembre, ya lo dijo todo”, escribió un seguidor, sugiriendo que la relación con el futbolista podría haber terminado debido a la presencia de la conductora.

Xiomy Kanashiro lanza indirecta en su debut televisivo

El pasado 1 de marzo, Kanashiro debutó como conductora en el programa ‘Zona Musical’, de Panamericana Televisión, junto a Rosa Leiva y Jhoany Vegas. Mientras esta última presentaba a un invitado, utilizó la expresión “es un chocolatito, es supertalentoso, le encanta el amor, la vida”. Luego, miró a Kanashiro y le preguntó si aún creía en el amor, a lo que ella respondió con seguridad: “Por supuesto”.

Posteriormente, continuó con la conversación: “¿A ti te gusta el chocolate?”, a lo que Kanashiro respondió sin titubear: “Me encanta el chocolate, yo creo que a todo el público le gusta, ¿sí o no?”. Estas declaraciones provocaron revuelo en redes sociales, donde los usuarios las interpretaron como un mensaje dirigido a Farfán, con quien, según informaron, mantuvo una “corta relación”.

Xiomy Kanashiro sorprende con indirecta a Jefferson Farfán en el estreno de su programa. Panamericana TV.