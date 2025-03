Gabriel Calvo salió corriendo y abandonó el set por temblor en Lima: “Gabo para las olimpiadas”

El sismo de 5 grados del lunes 3 de marzo en Lima sorprendió a más de uno en la capital. Muchas de las figuras públicas se encontraban transmitiendo su programación en vivo, por lo que se vio interrumpida por este movimiento telúrico. Como en la vida misma, las reacciones no se hicieron esperar y algunas se viralizaron en redes sociales, como la que pasó con Gabriel Calvo, conductor de ‘Nadie se Salva’ de La Roro Network.

El actor mostró su lado más sensible al no poder controlar su temor por el temblor en Lima. Mientras se encontraba a pocos minutos de haber iniciado su programación, Calvo sintió el movimiento y mencionó en voz alta que se venía un temblor, por lo que no lo dudó y salió despavorido del lugar.

Al momento que se sentía el sismo, sus compañeros Jhovan Tomasevich y Pablo Saldarriaga mantuvieron la calma y continuaron con la programación mientras los demás integrantes del equipo evacuaban el lugar. Saldarriaga mencionó: “Temblor. Estamos en vivo teniendo un temblor, se está moviendo fuerte. Tranquilos todos”, dijo.

Gabriel Calvo salió corriendo del set en vivo por temblor en Lima

Seguido, mencionó que este movimiento asustó a diversas personas en la capital: “Tranquilos, ha habido un temblor en este momento en Lima, ha sido fuerte, la gente se ha asustado”.

Ya pasado el movimiento telúrico, Gabriel Calvo retornó al set del programa, por lo que Pablo no dudó en jugarle una broma: “Gabo ya está en Punta Hermosa, acaba de regresar”, dijo ante la sorpresa de todos por la forma en la que el actor salió corriendo del espacio.

Gabriel tomó la palabra y excusó la razón de su salida inmediata, asegurando que era para revisar su moto, pues señaló que estaba en un lugar que podía estar afectada por lo que se encontraba a los alrededores. “Estaba viendo mi moto que pensaba que estaba al lado de una hue*** que se le podía caer”, dijo. Sin embargo, su discurso no convenció a sus colegas.

Ya pasado el susto, con todos los conductores en el set, las bromas hacia Gabriel Calvo por parte de los seguidores del espacio no dejaron de llegar. En el chat de la transmisión en vivo se reía de la forma en la que corrió y hasta hicieron algunas comparativas asegurando que era un buen atleta para las olimpiadas o el Iron Man: “Gabo para las olimpíadas”, fue uno de los mensajes que el propio actor leyó y se rió.

‘América Hoy’ vivió el sismo en vivo

Mientras se sentía un fuerte sismo de 5 grados que sacudió Lima, los conductores de América Hoy se encontraban en plena transmisión en vivo. El temblor interrumpió el segmento de salud que estaban presentando, provocando una reacción inmediata y visiblemente nerviosa entre los panelistas.

Ethel Pozo fue la primera en notar el movimiento sísmico y, al percatarse del temblor, alertó rápidamente a sus compañeros: “Temblor, me parece que es temblor”. En ese momento, Edson Dávila y Janet Barboza pidieron calma tanto al equipo como al público. Barboza, con su usual serenidad, insistió en que mantuvieran la calma y recomendó que el público se pusiera a resguardo cerca de columnas de seguridad.

Conductores de América Hoy reaccionaron al temblor

Mientras tanto, Ethel Pozo, mostrando una ligera preocupación, sugirió que podrían evacuar el set, preguntando si debían salir. Sin embargo, Janet Barboza continuó pidiendo calma, asegurando que el temblor había pasado. A medida que la situación se estabilizaba, Ethel Pozo trató de retomar el control, aclarando que los temblores son comunes en Perú y pidiendo a los panelistas, especialmente a Milett Figueroa y Leysi Suárez, que se calmaran y tomaran asiento.

Leysi Suárez, visiblemente preocupada, solicitó permiso para llamar a su hija, lo que reflejó el temor de muchos padres durante un sismo. Ethel Pozo, al igual que otros conductores, mostró comprensión hacia esta preocupación, recordando que muchos niños acababan de comenzar sus clases ese día. Finalmente, Leysi logró comunicarse con su hija, confirmando que todo estaba bien, aunque los niños en su casa estaban asustados.