Productor musical fue atacado a balazos en su casa y decidió fingir su muerte luego de que sicarios lo buscaran en hospital

Un intento de asesinato terminó con una estrategia inesperada. Un sicario disfrazado de trabajador municipal atacó a balazos al productor musical Mairon Crisanto Márquez, conocido como Levindo, cuando ingresaba a su vivienda en el Callao. Tras recibir un disparo en el rostro y responder con 15 tiros, el artista decidió fingir su muerte para evitar que sus agresores regresaran a terminar el trabajo.

El ataque ocurrió el 12 de febrero al mediodía. Levindo había regresado del mercado con su pareja cuando notó la presencia de un sujeto vestido como trabajador municipal. No le prestó atención en un principio, pero al ingresar a su vivienda, el desconocido sacó un arma de fuego de su mochila y disparó varias veces.

El productor respondió al ataque con su propia arma. “Lo único que hice fue sacar mi arma y defenderme”, relató en conversación con Buenos Días Perú. A través de las rejas de su casa, logró disparar 15 veces, lo que obligó al agresor a huir. Sin embargo, una bala le impactó en el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión.

Decidió fingir su muerte

La víctima dio detalles de los motivos por los que decidió fingir su muerte. Según relata, cuando fue trasladado de emergencia al hospital Negreiros, su atacante junto a otro sujeto fueron a buscarlo al nosocomio para acabar con su vida.

“Porque este sujeto, acompañado de otro, fue a buscarme al hospital para terminar con el trabajo. Por eso nos vimos obligados a hacer creer que había fallecido. Luego me trasladaron al hospital Carrión, donde fui intervenido”, narró para las cámaras de Buenos Días Perú.

Ante la amenaza latente, Levindo y su equipo tomaron dicha decisión. “Coordiné con mi productor. ‘Di que estoy muerto, hermano, porque esa gente va a seguir buscando’. Para salvaguardar mi vida y mi seguridad, decidí esparcir ese rumor”, explicó. La noticia de su supuesta muerte se difundió rápidamente. Ni siquiera su madre sabía la verdad. “Le pido una disculpa a toda mi familia y a mi fanaticada”, expresó el productor.

Falta de accionar policial

Pese a que el rostro del agresor quedó registrado en cámaras de seguridad, hasta la fecha no se ha identificado al responsable. Levindo aseguró que la policía solo se presentó en los primeros días para realizarle la prueba de parafina, pero luego no recibió más información sobre el caso.

“No espero nada de las autoridades. Han pasado 20 días y ni siquiera han identificado a la persona que me disparó”, declaró. El productor criticó la inacción policial y la falta de justicia. “Si las autoridades quieren investigar, que lo hagan, porque la cara del sicario quedó grabada. Pero yo no espero nada de ellos”, afirmó.

Según el productor, la zona donde vive no cuenta con vigilancia policial. “Después de lo que pasó, no ha habido patrullaje. Una vez al año, creo”, señaló. Aunque desconoce el motivo del ataque, sospecha que pudo deberse a su éxito en la música.

“Mucha gente sabe que tengo un estudio porque hago música. Pero nunca he estado en competencia con nadie. Mi enfoque siempre ha sido progresar y trabajar con mi equipo”, comentó para el citado medio.

Adquirió arma para protegerse

Levindo lleva casi tres años con licencia de armas y afirmó que su decisión de armarse fue clave para salvar su vida. “Yo tengo mi arma y estoy vivo gracias a eso. Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden defenderse? ¿Quién protege a la madre de familia que sale a trabajar por sus hijos?”, cuestionó.

El productor explicó que adquirió su arma para proteger su estudio musical y su equipo de trabajo. “Cada vez que salgo a hacer una producción con un artista, llevo mi dron, mi cámara. No solo trabajo en mi carrera, sino que también apoyo a otros artistas”, indicó.

Tras el atentado, Levindo ha priorizado su recuperación y el regreso a sus proyectos. Aunque el miedo sigue presente, no piensa abandonar su carrera. “El miedo está, pero no me voy a rendir”, aseguró.