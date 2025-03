Magaly Medina rechaza invitación de ‘Diealis’ para viajar a Argentina: “No necesito un sugar”

Magaly Medina rechaza invitación de ‘Diealis’ para viajar a Argentina: “No necesito sugar”.

Magaly Medina no se guardó nada al responder la invitación del streamer Diego Huamán Aliaga, conocido como ‘Diealis’, para viajar a Argentina a cenar en el reconocido restaurante ‘Don Julio’.

La propuesta de ‘Diealis’ había sido lanzada en tono amistoso, en la que le expresó su admiración y le ofreció llevarla a un lujoso restaurante en Argentina. Sin embargo, la respuesta de la conductora de ‘Magaly TV Firme’ fue clara y directa: rechazó de inmediato la invitación y le dejó claro que no necesitaba el apoyo de nadie para cubrir sus gastos.

“Como si a mí, un viaje a Argentina a cenar, me emocionaría. No, no, papito, yo no. No soy corrupta. Me ha visto cara de Mary Jane, esa que te invita a comer. No, no necesito sugar. Yo trabajo y me doy mis gustos y mis cosas hace muchos años”, expresó Magaly, dejándole claro que siempre se ha mantenido independiente en cuanto a sus decisiones y gastos.

Además, Magaly Medina aprovechó la ocasión para criticar la táctica que, según ella, estaba utilizando ‘Diealis’ para acercársele. “Este me quiere hacer la pateria, te voy diciendo mala táctica, de arranque mala táctica”, comentó tajantemente. La conductora de televisión no se anduvo con rodeos y dejó claro que no tolera ese tipo de estrategias.

Magaly Medina rechaza invitación de ‘Diealis’ para viajar a Argentina. IG.

Magaly Medina y su crítica a ‘Diealis’ por sus vínculos con personajes de farándula

La conductora de ATV también cuestionó los vínculos de ‘Diealis’ con figuras del mundo de la farándula, un tema que la ha tenido en la mira mediática durante un tiempo. Magaly aprovechó para recordarle al streamer que su propia conducta lo ha colocado en el ojo del huracán, especialmente después de un incidente en una fiesta de la actriz Mayra Goñi, donde se le vio tocando de manera inapropiada a la actriz Flavia Laos.

“Estos streamers ahora han decidido ir de la mano de muchas mediáticas. Y si tú vas a agarrar el trasero a una mediática como Flavia Laos, evidentemente que vas a aparecer en este programa. Entonces, si tú no quieres que nadie te toque, aléjate de todo lo que es mediático y de todo lo que tenga que ver con la fauna farandulera, porque ese es nuestro territorio”, señaló Magaly con firmeza, asegurando que si ‘Diealis’ no quería estar en el centro de las críticas, debía alejarse de la esfera pública y de los ambientes faranduleros.

Magaly Medina no solo rechazó la invitación, sino que también dejó claro que no toleraría que nadie usara su nombre o su figura para generar contenido o buscar acercamientos con fines personales. En su estilo característico, la conductora de TV dejó en claro que ella sabe perfectamente cómo defenderse y que no se va a quedar callada ante lo que considera comportamientos inadecuados dentro del mundo mediático.

La periodista de espectáculos también recordó que Diealis está envuelto en una denuncia grave por agresión física contra sus exparejas, un hecho que trascendió incluso al ámbito policial. Esta acusación, que es parte de la historia mediática del streamer, fue otro de los puntos que la periodista utilizó para criticarlo.

Magaly Medina responde a Diealis tras pedirle que no lo nombre. Magaly TV La Firme

‘Diealis’ y su propuesta a cenar a Janet Barboza

Janet Barboza sorprendió a todos al aceptar la invitación del streamer ‘Diealis’ para cenar en el prestigioso restaurante Central de Virgilio Martínez, considerado uno de los mejores del mundo. Durante una transmisión en vivo en Kick, el influencer expresó su admiración por la conductora y la invitó a disfrutar de una cena exclusiva, transmitida en vivo, asegurando que cubriría todos los gastos.

Las palabras de Diealis rápidamente se viralizaron, generando una gran expectación sobre la respuesta de Janet. En ‘América Hoy’, la conductora reaccionó sorprendida, pero con entusiasmo aceptó la invitación, señalando su interés en saber qué discutirían durante la cena. Es importante destacar que Diealis es casi 20 años menor que Barboza, lo que añade un toque de curiosidad a este inesperado encuentro.

Pero luego de unos días, la popular ‘Rulitos’ no solo declinó la propuesta, sino que también cuestionó la solvencia económica del polémico influencer.

Janet Barboza rechazó salir a cenar con Diealis. (Foto: Captura de IG)