Karla Tarazona se molesta con Christian Domínguez al enterarse que tuvo contacto con ‘América Hoy’: “Te botaron”

El cantante de cumbia Christian Domínguez, actual conductor del programa ‘Préndete’, ha generado revuelo al revelar detalles sobre una reciente conversación con sus excompañeros de ‘América Hoy’. Según contó, durante un intercambio de mensajes en el grupo del programa, estos le expresaron que lo extrañaban y le insinuaron la posibilidad de su regreso al set que compartió con Ethel Pozo, Janet Barboza y el resto del equipo. Sin embargo, esta idea no fue bien recibida por todos, en especial por Karla Tarazona, quien no dudó en expresar su desacuerdo con una fuerte advertencia.

Durante la última emisión de ‘Préndete’, Christian Domínguez explicó que el pasado 27 de febrero notó una coincidencia curiosa: tanto él como el equipo de ‘América Hoy’ estaban en diferentes canales discutiendo el mismo tema al mismo tiempo. En ese contexto, decidió compartir una imagen en el grupo del programa, lo que provocó una reacción inmediata de sus excompañeros. “Ayer, hemos estado en dos canales a la misma hora, en el mismo tiempo y hablando de lo mismo. Yo les escribí al grupal, mandé la foto de que estábamos en dos canales y me ponen: ‘te extrañamos’, me ponen ‘ven’”, relató entre risas.

Si bien el comentario parecía ser amistoso, la posibilidad de que el cumbiambero regrese a ‘América Hoy’ despertó la indignación de Karla Tarazona, quien le recordó las circunstancias de su salida del programa en 2024 tras el escándalo de infidelidad con Pamela Franco. La conductora de ‘Préndete’ reaccionó con firmeza y no dudó en advertirle que pensara bien antes de considerar una posible vuelta. “Yo creo que tienes que pensarlo bien porque si a la primera que hiciste, ya después de un año no me vengas a decir (...) yo te voy a agarrar a patadas si vuelves donde te botaron”, exclamó con evidente molestia.

Karla Tarazona molesta con Christian Domínguez por evaluar ir a 'América Hoy'. (Captura de Panamericana TV)

Pero la indignación de su ahora pareja no terminó ahí. También cuestionó la actitud del programa liderado por Ethel Pozo y Janet Barboza, asegurando que ahora sí quieren de vuelta a Domínguez después de que su escándalo de infidelidad con Pamela Franco dejó de estar en el ojo del huracán. “¿A ti te parecería correcto que después de un año te digan ‘ven’ luego de que te botaron como si fuera cualquier cosa?”, criticó molesta.

Asimismo, la conductora de ‘Préndete’ instó a Christian Domínguez a exigir un pago por seguir siendo mencionado en el programa, ya que considera que lo están utilizando para generar contenido. “Deberías cobrar porque están utilizándote, caramba. A mi cuenta no ha llegado nada. Yo he invertido, mi inversión no se la van a llevar”, comentó con ironía, dejando entrever que el cantante sigue siendo tema de conversación sin recibir nada a cambio.

En medio de esta controversia, Christian Domínguez sorprendió aún más al revelar que su salida de ‘América Hoy’ no fue una decisión del equipo de producción, sino una consecuencia de la presión ejercida por un auspiciador. “Yo los quiero mucho, solo quiero decir que no me sacaron ellos, fue culpa de este auspiciador que te voy a decir cómo se llama”, mencionó entre risas, dejando abierta la posibilidad de que en su momento existieron factores externos que motivaron su retiro del programa matutino.

