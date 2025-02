Karla Tarazona acusa a Xiomy Kanashiro de actitud prepotente en Panamericana: “Recuerda cómo te hiciste conocida”

Xiomy Kanashiro en la mira de Karla Tarazona por su actitud en Préndete.

Xiomy Kanashiro, quien pronto estrenará su propio programa en Panamericana TV, ha sido objeto de comentarios de su compañera de canal, Karla Tarazona. Según la presentadora de ‘Préndete’, la modelo y deportista ha mostrado una actitud de superioridad, por lo que le sugirió a la expareja de Jefferson Farfán que no olvide cómo se dio a conocer en el medio y que, en realidad, está recién comenzando su carrera en televisión.

En una entrevista para un diario local, Karla Tarazona no dudó en hacerle una recomendación a su colega: “¿Qué sé de Xiomy? No la conozco. Recién me enteré quién era por el tema de Farfán, pero no sé quién es. Ayer estuvo aquí (en su programa ‘Préndete’), estuvo en entrevista y le comenzaron a preguntar cosas. Me dicen que está con unos aires de diva, que no quiere declarar”.

Según la actual pareja de Christian Domínguez, la exvoleibolista, tras su participación en una conferencia de prensa, contactó a la producción del programa ‘Préndete’ para quejarse de uno de los reporteros, a quien acusó de hacerle una pregunta incómoda.

Xiomy Kanashiro ha sido acusada de tener aires de superioridad en Panamericana.

Karla Tarazona, con tono directo, aconsejó a Xiomy Kanashiro. “Mira cómo comienzas y cómo te hiciste conocida. Recuerda cuando la ‘Yaha’ comenzó su relación (con Farfán) y mira ahora cómo es. Tú no sabes lo que va a suceder más adelante”, dijo en conversación con diario Trome.

A estas declaraciones se sumaron las de Rocío Miranda, otra de las presentadoras de ‘Préndete’, quien también opinó sobre la actitud de Xiomy Kanashiro. Según la conductora, la expareja de Jefferson Farfán necesita aprender a ser más humilde con la prensa.

“Creo que está mal asesorada, ella ha sido bailarina de Alma Bella, pero yo recién la conocí por el vóley. Luego la conocí como bailarina, después salió su relación con Jefferson y se hizo mediática. Tiene que ser amable con la prensa y saber cómo responder”, expresó Miranda, destacando la importancia de saber manejar la fama y el contacto con los medios de manera profesional.

Karla Tarazona y Rocío Miranda opinan sobre la actitud de Xiomy Kanashiro.

Xiomy Kanashiro defiende su trayectoria

Xiomy Kanashiro, por su parte, ha respondido a las críticas y aclarado que su incursión en la televisión no está relacionada con su relación pasada con Jefferson Farfán.

“Yo me puedo desempeñar en cualquier rubro, no necesito de padrinazgos, ni cargo mochilas de nadie. Vengo a demostrar mi talento, y eso lo verán desde este sábado. No se equivoquen, que yo guarde una amistad con alguien no significa que gracias a esa persona me he dado a conocer”, aseguró la modelo y exvoleibolista. Además, destacó que la propuesta para conducir el programa ‘Zona Musical’ llegó mucho antes de su romance con el exjugador de Alianza Lima.

Xiomy Kanashiro aclara que su carrera televisiva no está vinculada a su relación con Jefferson Farfán.

En este nuevo proyecto, que se estrena este sábado 1 de marzo, Xiomy Kanashiro será una de las conductoras junto a Rosa Leyva y Jhoany Vegas. El programa tiene como objetivo ser una plataforma para presentar a jóvenes talentos de diversos géneros musicales, como salsa, cumbia, rock y folklore, además de rendir homenajes a figuras destacadas de la música.

¿Quién es Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro, de 26 años, es una modelo, comunicadora e influencer peruana con una carrera multifacética. Nacida en Lima, con raíces japonesas por parte de padre y de Iquitos por parte de madre, Xiomy ha sabido fusionar distintas culturas en su vida y carrera. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, y además fue parte del equipo oficial de voleibol. Durante sus años de estudio, comenzó su carrera como modelo y anfitriona.

A los 19 años, se unió a la agrupación Alma Bella, donde no solo fue bailarina, sino también coordinadora y encargada de las coreografías y redes sociales. Además de su faceta artística, Xiomy Kanashiro es emprendedora y fundadora de Kanomy Store, su propia marca de ropa.

Actualmente, es animadora de eventos y parte del programa en línea ‘La Casa de la Comedia’. También ha incursionado en la música con su propia orquesta, Kanomy Band, buscando consolidarse como solista en el género de la cumbia.

Xiomy Kanashiro, modelo, comunicadora y emprendedora, se destaca también como cantante y animadora de eventos.