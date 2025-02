El éxito no depende de la exoneración

MEF - José Salardi

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, manifestó que con un nuevo marco de Zonas Económicas Especiales (ZEE), bajo la administración de un privado, se debe plantear la exoneración del impuesto a la renta, posición contraria a la anterior administración del MEF, que sugería una tasa de al menos 15%. Lo cierto es que las ZEE presentan limitaciones que escapan al aspecto tributario.

Actualmente, el Perú cuenta con cuatro ZEE operativas. Zofratacna (Tacna), Zed Paita (Piura), Zed Ilo (Moquegua) y Zed Matarani (Arequipa). Al tercer trimestre del año pasado, las exportaciones desde las ZEE apenas representaron un 0.12% del total de nuestros envíos al mundo; mientras que las inversiones acumuladas no superarían los US$ 200 millones. El poco éxito o resultado no se debe a la falta de incentivos tributarios.

Perú posee uno de los sistemas de incentivos más atractivos de la región, con exoneraciones totales de impuestos en los tres niveles de gobierno. Entre los beneficios tributarios se incluyen las exoneraciones al impuesto a la renta, al IGV, al impuesto de promoción municipal, al impuesto selectivo al consumo, así como todo tributo del Gobierno Central, Regional o Municipal por la creación de la empresa, excepto las aportaciones a EsSalud y las tasas.

En la región, países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, aplica un 0% de impuesto a la renta en sus ZEE. Mientras que Brasil, Colombia y Puerto Rico, mantienen tasas del 11.25%, 20% y 21%, respectivamente. La atracción de inversiones y los resultados de exportaciones desde sus ZEE han sido mucho más exitosas que en el Perú.

Por ejemplo, hacia 2022, en Uruguay, la participación de las exportaciones provenientes de las ZEE fue del 32% del total, y alcanzaron una inversión acumulada de US$ 1,617 millones. En República Dominicana, la participación de las exportaciones provenientes de las ZEE fue del 56.9%, y alcanzaron una inversión acumulada de US$ 7,161 millones. En Costa Rica, la participación de las exportaciones provenientes de las ZEE fue del 59.9%, y alcanzaron una inversión acumulada de US$ 1,093 millones.

En el Perú, las deficiencias de tales ZEE están asociadas a la inadecuada disponibilidad de infraestructura: electricidad, agua, telecomunicaciones e internet de alta velocidad; así como también la falta de clústeres donde se puedan desarrollar industrias vinculadas con las cadenas regionales de valor. Espacios sin un ambiente apropiado para el desarrollo de negocios y encadenamientos productivos, difícilmente serían atractivos para fomentar inversiones.

A la fecha se encuentra pendiente la aprobación definitiva de una nueva Ley marco que promueve las ZEE privadas, donde el operador privado sería quien garantice los servicios básicos. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sería el ente rector, quien revisaría la solicitud del operador privado y determinaría su viabilidad. Asimismo, supervisaría la delimitación territorial y obtendría la opinión vinculante de la Sunat, para la autorización del operador. Y sobre el aspecto tributario, de momento se plantea un tratamiento escalonado por cada 5 años de operación, con tasas que irían desde 0% hasta 15%. El MEF plantearía el 0%.

El Ejecutivo debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los shocks de inversiones y regulatorio den resultado. En el caso específico de las ZEE, ya hemos visto que el éxito no depende de la exoneración de impuestos, sino de las facilidades para hacer negocios. Al incentivo tributario habría que sumarle las condiciones necesarias para hacerlas atractivas.