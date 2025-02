Carlos Vílchez bromeó en vivo a Christian Cueva: “Ponte el apellido para saber qué Pamela es”

Carlos Víchez estrenó un programa digital llamado ¿Ahora Qué?, junto a Carloncho y el influencer Ángel Ramírez. Para su primera edición tuvieron como invitada y madrina a la cantante de cumbia Pamela Franco, quien ha evidenciado una gran amistad con Carloncho, por lo que su presencia sirvió para generar diversas preguntas.

En la charla, decidieron llamar a Christian Cueva, actual pareja de la cantante, con quien hablaron de algunos temas personales, entre los que se encontraba su relación con la cumbiambera. En medio de la conversación, Carloncho le hizo una apuesta a Cuerva pidiéndole que tenga una camiseta con el nombre de su amada y lo muestre cuando haga un gol con Cienciano.

“Si tú te metes un gol en Cienciano te sacas la camiseta y un polo que diga: Te amo Pamela”, mencionó desatando la euforia de los presentes. El futbolista, por su parte, continuó con la oferta y afirmó que lo haría: “Grandote, te amo”, dijo,

Carlos Vílchez troleó a Christian Cueva: “Ponte el apellido para saber qué Pamela es”

Aunque parecían estar cerrando el trato, Carlos Vílchez interrumpió la charla y le hizo una advertencia al deportista. En evidente tono burlesco, el conductor de ‘Mande quien Mande’, le dijo que debía tomar en cuenta un detalle en su prenda para dejar claro a quién estaba dirigido.

“Tranquilo, tiene que ser así. Sobrino si vas a hacer eso la vas a ca**. Yo sé por qué te digo. Es mejor que pongas Franco porque no vamos a saber cuál Pamela es”, mencionó generando risas de todos.

Este comentario evidenció la incomodidad de Franco, quien salió rápidamente del set. El comentario fue evidentemente respecto a la anterior relación de Christian Cueva, quien estuvo casado con Pamela López, quien es madre de sus tres hijos y ahora está con Pamela Franco. Curiosamente, ambas tienen el mismo nombre.

Sin embargo, Cueva aprovechó el momento para hacer una aclaración sobre su actual relación: “Solo hay una. Es el presente y el presente no se compara”, dijo, defendiendo a su pareja.

Pamela López desmiente oponerse a divorcio con Christian Cueva

Durante los últimos días se viene especulando un posible compromiso entre Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que la cantante apareciera con un anillo en forma de corazón luego de San Valentín. Aunque ninguno ha confirmado que se trata de una pedida de mano, más de uno ha señalado que no podrían casarse porque Cueva sigue en matrimonio con la madre de sus hijos, Pamela López.

La trujillana fue consultada por las muestras de amor de su expareja y los rumores de que ella no estaría interesada en firmar la separación del padre de sus hijos. Sin embargo, fue bastante clara y aseguró que ella desea que próximamente se dé esta separación formal, pero hay temas de sus hijos que no han terminado de aclarar.

Pamela López revela que nanas de Christian Cueva ya no cuidan a sus hijos: “Los ve mi mamá”

“Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema. Aún no se ha avanzado el tema de los alimentos, menos el divorcio”, agregó en su descargo.

Por otro lado, respecto a la supuesta pedida de mano de Cueva a Franco, marcó distancia y prefirió no opinar, señalando que no tiene nada que ver con ella.“(No opino) Nada, me es indiferente, yo creo que eso es ya el tema de ellos”, finalizó ante la prensa.