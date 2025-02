César Hildebrandt exige respuestas de Carlos Rodríguez Pastor por la tragedia en el Real Plaza Trujillo: “La codicia y la corrupción matan”

Vecinos de Trujillo se manifiestan para demandar respuestas y responsabilidad tras el colapso del techo en el centro comercial Real Plaza. | RPP

El periodista César Hildebrandt consideró este lunes que “la codicia y la corrupción” son las causas directas de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, donde un desplome parcial del techo cobró la vida de seis personas. En su última edición de pódcast, Hildebrandt apuntó específicamente al presidente del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, máximo accionista del holding y considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del Perú.

“Uno ya no tiene preguntas, las respuestas casi están sobreentendidas, son tácitas y fulminantes. La codicia mata, la corrupción mata, y si la codicia y la corrupción se juntan y hacen un matrimonio perfecto, como en el Perú, los resultados son estos. Esa es la política: lo privado no se toca, y muchas veces, no siempre desde luego, estás comiendo y se cae el techo, te mata”, expresó.

El periodista continuó su crítica a Rodríguez Pastor, a quien señaló de actuar con impunidad: “Es el jefazo de Interbank, por supuesto, todo lo tiene diluido en Panamá, todo está con offshores, todo tiene esa anonimidad astuta de la gente que sabe hacer dinero. Entonces, hace lo que le da la gana y delega en terceros dudosos la construcción de sus negocios”, agregó.

En diciembre de 2023, la Municipalidad de Trujillo ordenó cerrar el centro comercial por deficiencias estructurales, lo que generó quejas entre políticos y gremios empresariales. Ante esta medida, el propio Real Plaza de Trujillo emitió un comunicado en el que afirmaba que las observaciones hechas por las autoridades no representaban “un peligro inminente” ni justificaban el cierre del establecimiento.

Sobreviviente de la tragedia del Real Plaza Trujillo: "Pude arrastrarme hasta donde había gente" | América Tv

Una semana después, el 4 de enero de 2024, el centro comercial anunció su reapertura al asegurar que las instalaciones estaban en “perfecto estado”. Justo al momento del cierre inicial, el exalcalde Arturo Fernández, actualmente prófugo, había advertido que el establecimiento no era seguro.

“La ingeniería peruana ahora resulta desprestigiada por el grado de putrefacción en el que nos encontramos. El municipio de Trujillo también es responsable porque resulta que hubo una clausura en 2023 y una reapertura posterior, porque el fujimorismo fraguó una ley para centros comerciales. A partir de ahí, parece que no ha habido una vigilancia concreta al respecto”, comentó Hildebrandt al respecto.

También expresó su desconfianza en torno a la investigación preliminar abierta por el Ministerio Público contra el gerente del establecimiento y los que resulten responsables por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas. “A lo largo de mi carrera no he visto ni un solo pez gordo adentro. Ni a uno. Ojalá que esta vez haya una investigación de verdad y una sanción ejemplar”, concluyó.

Carlos Rodríguez Pastor fue denunciado por homicidio culposo luego del derrumbe del Real Plaza Trujillo. (Foto: LR)

Más críticas

Hildebrandt no ha sido el único en confrontar al Grupo Intercorp, cuyas utilidades sumaron S/ 141 millones en el primer trimestre del año pasado, según Forbes. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, calificó de insensible la actitud del grupo propietario del centro comercial.

A través de un comunicado, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) denunció que “en el momento más crítico, ningún representante de la empresa se hizo presente para asistir a las víctimas”, y que tampoco brindó apoyo para el traslado de los heridos a los hospitales ni mostró solidaridad con las familias afectadas. “Intercorp permaneció indiferente. Ni un gesto de apoyo, ni un refrigerio para quienes arriesgaron su vida por salvar a otros”, señaló.

El gobernador invocó a que la investigación se realice “a fondo” y que la ley se aplique “sin privilegios, en honor a las seis familias que han perdido a sus seres queridos y a las 82 familias golpeadas por esta tragedia”.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte también solicitó una pesquisa exhaustiva y sanciones severas contra los responsables. Pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y destacó que el Ejecutivo ha dispuesto todo su apoyo a través del Ministerio de Salud, así como la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) en las labores de rescate.