Perú

Receta para preparar Profiteroles

Profiteroles al estilo peruano muy cremosa y ligera

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfruta de esta receta tradicional francesa con un toque peruano, unos deliciosos profiteroles rellenos de cremosa dulzura y bañados en chocolate bitter. ¡Una deliciosa opción para endulzar tu día!

Ingredientes para 15 profiteroles al estilo peruano

Para preparar esta receta necesitas lo siguiente:

- 8 cucharadas de mantequilla light

- 3/4 taza de agua

- 1/2 cucharadita de sal

- 1 taza de harina sin preparar

- 1 lata de leche

- 4 huevos

- 1 taza de azúcar blanca

- 5 yemas de huevo

- 1 1/2 taza de maicena

- 1 cucharada de esencia de vainilla

- 1/2 tableta de chocolate bitter (derretida)

Pasos para la preparación de Profiteroles

Esta receta tiene un nivel de dificultad intermedio y cuenta con una calificación de 4.5. Te aseguramos que estos profiteroles serán un verdadero deleite.

1. Precalienta tu horno a 180°C.

Proceso de la masa

Sigue estos pasos para preparar la masa de tus profiteroles:

2. Hierve 7 cucharadas de mantequilla con agua en una olla. Retira del fuego y agrega harina. Mueve hasta que la masa de desprenda de los bordes y vuelve a colocarla al fuego para secarla un poco.

3. Deja enfriar la masa antes de añadir los huevos uno a uno. Bate enérgicamente hasta obtener una masa brillante. Agrega una pizca de sal.

4. Rellena una manga pastelera con la masa para formar pequeñas bolitas de profiteroles en un papel manteca.

5. Hornea durante 10 minutos a 180°C y luego a 170°C hasta que doren.

Preparación de la crema

Para la crema pastelera debes seguir estos procedimientos:

6. Mezcla una lata de leche con el azúcar fuera del fuego hasta disolver. Aparte, mezcla las yemas con la maicena.

7. Añade lentamente la mezcla de leche caliente al recipiente de las yemas y mezcla hasta integrar por completo. Luego, lleva esta preparación al fuego hasta que tome punto. Aromatiza con esencia de vainilla y agrega la mantequilla.

8. Rellena los profiteroles con la crema pastelera y báñalos con la cobertura de chocolate bitter.

Recuerda que esta receta es libre de carne de puerco, pescado y crustáceos. Además, tiene menos de 300 calorías por porción, lo que la hace un delicioso y ligero postre para compartir en familia.

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