Un robot le quitó el estómago y ahora vuelve a sonreír, la cirugía que lo salvó. (Andina)

En octubre de 2024, Eduardo Ismael Macavilca Rodríguez, un hombre de 57 años originario de Cañete, comenzó a sentir malestares graves: náuseas y deposiciones negras. Tras acudir a un médico en su ciudad natal, los diagnósticos fueron negativos, lo que lo llevó a buscar una segunda opinión. Esta vez, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), le confirmaron lo que temía: tenía cáncer en el estómago. Sin embargo, también le ofrecieron una oportunidad que cambiaría su vida: una cirugía robótica.

Una cirugía avanzada: el uso del robot Da Vinci

El INEN, pionero en Perú en el uso de cirugía robótica, se convirtió en el centro que llevó a cabo el procedimiento. Este tipo de cirugía, mínimamente invasiva, es mucho más precisa que la laparoscópica tradicional, lo que significa menos trauma para el paciente y una recuperación más rápida. En el caso de Ismael, los médicos propusieron una gastrectomía total, es decir, la extirpación completa de su estómago, utilizando el robot Da Vinci.

“Cuando el doctor me explicó, me dio bastantes esperanzas. Me dijo que era candidato para la cirugía robótica, porque el cáncer estaba solo en el estómago”, comentó Ismael, quien optó por esta innovadora técnica. El procedimiento, que duró siete horas, fue un éxito. A pesar del dolor inicial, su recuperación fue sorprendentemente rápida. Al tercer día de la cirugía, ya podía caminar y realizar sus actividades diarias, algo que jamás había imaginado.

Eduardo Macavilca fue sometido a una gastrectomía total utilizando tecnología robótica en el INEN para tratar su cáncer gástrico. (Andina)

Resultados prometedores y una rápida recuperación

Ismael estuvo hospitalizado solo cinco días después de la operación. Según el doctor Néstor Alberto Sánchez Bartra, director del Departamento de Cirugía en Abdomen del INEN, la cirugía robótica permitió realizar la operación con una alta precisión, minimizando el sangrado y los riesgos de complicaciones. “El robot nos permitió evaluar con mayor claridad las estructuras, garantizando la seguridad y el éxito de la operación”, explicó el doctor.

A tan solo una semana de la cirugía, Ismael se siente bien, sin el temor que tenía antes. Aunque ahora debe alimentarse varias veces al día y de forma más controlada, está confiado en que su recuperación continuará de manera positiva.

La cirugía robótica Da Vinci permitió una recuperación rápida para Eduardo Macavilca, quien ahora lleva una vida normal. (Andina)

La tecnología que revoluciona la cirugía oncológica en Perú

El INEN ha realizado más de 100 cirugías con el sistema robótico Da Vinci desde que se incorporó a la medicina peruana. Esta tecnología, que se introdujo en 2024, ya se ha usado en tratamientos de cáncer de próstata, abdomen, ginecológicos, y más recientemente, en procedimientos de cirugía de tórax y urología. Su precisión y menor invasividad brindan ventajas considerables respecto a la cirugía convencional, reduciendo el tiempo de recuperación y los riesgos postoperatorios.

El doctor Sánchez Bartra resalta que la cirugía robótica no solo mejora los resultados, sino que también acorta el tiempo de hospitalización y permite iniciar otras fases del tratamiento oncológico, como la quimioterapia o radioterapia, con mayor rapidez.

El INEN realiza con éxito más de 100 cirugías robóticas, mejorando el tratamiento oncológico en Perú. (Andina)

Una esperanza para el futuro de la cirugía oncológica en Perú

El éxito de la cirugía de Ismael es solo uno de muchos casos exitosos que demuestran el potencial de esta tecnología en el tratamiento del cáncer. El INEN sigue capacitando a más médicos y profesionales de la salud para incorporar la cirugía robótica en diversos procedimientos oncológicos, con el objetivo de ofrecer a los pacientes una recuperación más rápida y menos dolorosa.

A pesar de los desafíos iniciales, como la necesidad de una capacitación continua y la selección de los pacientes adecuados para esta técnica, el futuro de la cirugía robótica en Perú es prometedor. “Esta es una tecnología que llegó para quedarse”, concluye el doctor Sánchez Bartra, quien asegura que el compromiso de los profesionales del INEN es seguir mejorando para brindar una cirugía más segura y efectiva a los pacientes.

Ismael Macavilca, ahora libre de su temor al cáncer, es un ejemplo más de cómo la innovación tecnológica puede transformar vidas.