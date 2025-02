Camilo en Lima: concierto tuvo que ser reprogramado y cambiar de sede por decisión del IPD

Concierto de Camilo en Lima fue reprogramado luego que el IPD impidiera que usara el Estadio Nacional. (Foto: Captura de IG)

El esperado concierto del cantante colombiano Camilo en Perú, inicialmente programado para el 25 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional, ha sido reprogramado para el 26 de marzo del mismo año en el Multiespacio Costa 21. Este cambio se debe a una decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que accedió a una solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para mantener el campo de juego del estadio libre de cualquier uso durante 30 días previos a las clasificatorias al Mundial FIFA 2026.

A través de un comunicado, la productora MasterLive, encargada del evento, expresó su descontento con la medida, señalando que habían cumplido con todos los requisitos para el alquiler del recinto. “Lamentamos informar que, debido a una decisión unilateral del IPD, el concierto de Camilo ha tenido que ser reprogramado”, indicaron, destacando que la medida fue impuesta a pesar de haber seguido las normativas establecidas con meses de anticipación.

La productora también informó que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el nuevo evento en el Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Sin embargo, ofrecieron la opción de reembolso para quienes no puedan asistir a la nueva fecha. Los interesados en solicitar la devolución deberán comunicarse con la productora a través de su correo electrónico.

Este cambio ha generado reacciones entre los fanáticos del artista, quienes esperaban con entusiasmo el concierto en el emblemático Estadio Nacional. Aunque el nuevo recinto tiene una capacidad menor, la productora aseguró que se mantendrá la calidad del espectáculo y que se respetarán todas las condiciones adquiridas por los asistentes.

Mientras tanto, Camilo continúa con su gira internacional, promocionando su más reciente álbum y consolidándose como uno de los artistas más populares de la música latina. Sus seguidores en Perú ahora tendrán que esperar un mes más para disfrutar de su show, que promete ser una noche llena de música, energía y emociones.

Camilo y Evaluna renuevan sus votos

Los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner celebraron cinco años de amor y compromiso renovando sus votos matrimoniales en una emotiva ceremonia en Guatemala. La pareja, que ha cautivado a millones con su historia de amor, compartió parte de este especial momento a través de sus redes sociales el pasado 17 de febrero, dejando ver la profunda conexión que los une.

“Renovamos nuestros votos después de 5 años de matrimonio. Hoy es lunes de Camilo y Evaluna”, escribió Camilo en su cuenta de Instagram, donde supera los 28 millones de seguidores. El artista, conocido por éxitos como ‘Tutu’ y ‘Vida de rico’, acompañó su mensaje con imágenes y videos que muestran la intimidad y el cariño que caracterizan su relación.

Por su parte, Evaluna también expresó su felicidad en redes sociales, recordando cómo fue su boda original y lo que ha significado compartir estos años junto a Camilo. “5 años contigo Camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortunada del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda”, escribió la también actriz y cantante.