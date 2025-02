Compositor Lener Muñoz reclama a Deyvis Orosco y Corazón Serrano el pago de regalías por usar sus canciones

Lener Muñoz acusa a Deyvis Orosco y otras agrupaciones de cumbia de no pagarle regalías por usar sus temas. (Foto: Captura de IG)

El reconocido músico y compositor Lener Muñoz, director fundador de El Súper Grupo y exintegrante de La Nueva Crema junto al mítico Chacalón, ha denunciado que varias agrupaciones musicales interpretan sus canciones sin su permiso y sin pagarle las regalías correspondientes. Entre los artistas mencionados se encuentran Corazón Serrano, Los Caribeños de Guadalupe y Deyvis Orosco, quienes, según Muñoz, han utilizado sus temas sin reconocer su autoría ni compensarlo económicamente.

“Corazón Serrano ha grabado mi tema ‘Nuestra pobreza’ y hasta le cambiaron el título por ‘Tu pobreza’. Ya fue un golazo en los ochenta en la voz de Lorenzo Palacios”, recordó el compositor.

Lener Muñoz también señaló que el ‘Bombomcito de la Cumbia’ y la agrupación Los Caribeños de Guadalupe han incurrido en lo mismo, pues han interpretado sus temas sin darle el crédito correspondiente. Además, lamentó que muchas orquestas apuesten por versiones de canciones ya existentes en lugar de promover temas inéditos.

Bill Orosco logra lleno total en concierto de Trujillo a pesar de disputas legales con Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Recopilan canciones que se han tocado muchos años atrás. Como en mi caso, muchos de ellos ni me piden permiso, tampoco reconocen al autor, lucran con mis obras y no recibo un sol de las regalías, que me corresponde como autor”, expresó con frustración a Expreso.

El afamado artista, quien inició su carrera en el Grupo Celeste del maestro Víctor Casahuamán, fundó su propia agrupación en 1976 y desde entonces ha mantenido una trayectoria sólida y reconocida. Con más de 30 producciones musicales, incluyendo el famoso ‘Súper Mix’, Muñoz ha logrado trascender fronteras con temas como ‘Pueblo joven’ y ‘Nuestra pobreza’, que siguen siendo muy solicitados por el público. “Mis canciones han llegado a otros países y siguen vigentes”, afirmó con orgullo.

A pesar de su éxito y reconocimiento, Lener Muñoz enfrenta el desafío de proteger sus derechos como compositor. El músico denunció que muchas de sus obras han sido plagiadas o utilizadas sin su consentimiento, lo que le ha impedido recibir las regalías que le corresponden. Esta situación no solo afecta su economía, sino también el reconocimiento de su trabajo como creador. “Es triste ver cómo lucran con mis canciones sin darme el crédito ni el pago que merezco”, lamentó.

Corazón Serrano

Con una carrera que abarca décadas y un legado musical que ha dejado huella en la cumbia peruana, Lener Muñoz sigue luchando por el respeto a sus derechos como autor. Su caso resalta la problemática que enfrentan muchos compositores en el país, quienes ven cómo sus creaciones son utilizadas sin su autorización ni compensación. Mientras tanto, el artista continúa trabajando y disfrutando del cariño de su público, esperando que se haga justicia y se reconozca su invaluable aporte a la música peruana.

Líder de Corazón Serrano denuncia haber sido agredido

Leodan Guerrero, reconocido empresario musical y cerebro detrás de la exitosa agrupación Corazón Serrano, ha presentado una denuncia formal contra su pareja, Yomira Peña, madre de su hija. Según los hechos registrados en la comisaría de Chorrillos, el incidente ocurrió la madrugada del 9 de febrero, alrededor de las 5 a.m., cuando Guerrero se encontraba descansando en un vehículo junto a Peña. La denuncia señala que ella revisó su teléfono celular sin su consentimiento, encontrando información privada, como conversaciones, fotos y videos, que luego reenvió a otro número.

Este hecho desencadenó una fuerte discusión entre ambos, que culminó en una agresión física. Según el parte policial, Yomira Peña golpeó a Leodan Guerrero en el rostro con un objeto contundente, causándole lesiones. El empresario musical decidió presentar la denuncia para dejar constancia de los hechos y buscar justicia ante lo ocurrido. El documento oficial respalda su versión, confirmando que Peña aprovechó que Guerrero estaba dormido para acceder a su dispositivo y, posteriormente, agredirlo.