Alejandra Baigorria responde a Magaly por lista de regalos donde pide tours lujosos: “Es mi boda y pediré lo que me dé la gana”

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina por lista de regalos donde pide tours lujosos. (Video: Amor y Fuego).

Alejandra Baigorria se manifestó tras la difusión de su lista de regalos, en la que solicita viajes, estadías y tours de lujo, además de la revelación de la fecha de su boda con Said Palao, programada para el 26 de abril. Esta información fue dada a conocer en el programa ‘Magaly TV La Firme’, lo que generó diversas reacciones.

Ante esto, la empresaria aseguró que cada persona tiene derecho a pedir lo que desee en su matrimonio y que no encuentra nada cuestionable en su elección.

“Cada uno puede opinar lo que quiera, pero al final es mi boda y la voy a hacer como yo quiera y voy a pedir los regalos que a mí me den la gana”, expresó en el programa ‘Amor y Fuego’.

Baigorria también respondió a las críticas que han surgido en torno a su lista de regalos: “No me incomoda, era algo que al final iba a terminar pasando, no me molesta, es una lista de regalos, todo el mundo puede pedir los regalos que le dan la gana”, dijo la empresaria.

Alejandra Baigorria y la luna de miel de ensueño que quiere le regalen sus invitados. (Captura: Magaly TV La Firme)

A raíz de la filtración, la página donde estaba inscrita la lista de obsequios ha sido desactivada, lo que indicaría que Baigorria estaría considerando cambiar de proveedor. La influencer confirmó que está evaluando qué hacer tras la difusión de esta información y señaló que todo rastro del evento ha sido eliminado de la plataforma.

“Sí, voy a ver si sigo con esa página porque la verdad me parece extraño, he llegado a un punto en mi vida que no me voy a amargar para nada, estoy viendo y averiguando cómo ha sido realmente la filtración. Nadie pasa en TV el logo de una empresa si no pagan, estoy averiguando eso para ver qué es lo que ha pasado”, aseguró.

En otro momento, la empresaria respondió a quienes ponen en duda la participación de Said Palao en la organización de la boda. Explicó que, a diferencia de ella, Palao es una persona reservada y prefiere no compartir detalles de su vida privada o de su enlace matrimonial en redes sociales. “Said y yo estamos felices y contentos. Estamos todos súper contentos y eso es lo más importante”, enfatizó.

Magaly Medina y sus críticas a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Magaly Medina no solo reveló la fecha del matrimonio de la pareja, sino que también comentó sobre la peculiar lista de regalos. En lugar de artículos para el hogar, Baigorria y Palao han solicitado contribuciones económicas para financiar su luna de miel por Europa y Medio Oriente, lo que generó revuelo en redes sociales.

En su programa del martes 18 de febrero, Medina expresó su sorpresa por los exclusivos obsequios que figuran en la lista. “Ella no quiere que le regalen una cocinita, una licuadora, una lámpara, un mantel. Ella quiere que sus amigos le colaboren con la luna de miel. ¿Dónde? Roma, París y Arabia Saudí”, comentó la conductora.

Entre los regalos más llamativos, los invitados pueden contribuir con boletos de avión a Milán por $1,500, una sesión de spa en la misma ciudad por $80, un recorrido por el Coliseo Romano por $150 o un paseo en góndola por Venecia por $200. Además, la lista incluye cenas con vista a la Torre Eiffel y estancias en hoteles de lujo en Arabia Saudita, con precios que oscilan entre $300 y más.

Said Palao descarta transmitir su boda con Alejandra Baigorria en YouTube

A medida que se acerca la fecha del enlace, los futuros esposos han ido tomando decisiones importantes sobre la celebración. Una de ellas es que la boda no será transmitida en plataformas digitales, como algunos habían especulado.

Said Palao descarta transmitir su boda con Alejandra Baigorria en YouTube. (Video: América Espectáculos)

Said Palao fue consultado por América Espectáculos sobre los avances en la planificación de la ceremonia y afirmó que “se está haciendo una fiesta bonita”. Al preguntarle si consideraban la posibilidad de transmitir el evento en YouTube, el chico reality descartó la idea tajantemente.

“Se estaba especulando, pero no. La gente está en redes, está con su celular (y por eso especulan)”, explicó Palao.