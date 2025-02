Mon Laferte rompe el silencio sobre su pasado y genera impacto en Perú: “Nos movió sentimientos y recuerdos”

Mon Laferte conmueve a sus seguidores peruanos con su impactante testimonio: “El arte me salvó”. (Captura: IG)

El reciente testimonio de Mon Laferte ha provocado una ola de reacciones en el Perú. A través de una carta abierta en formato audiovisual, la artista chilena compartió los episodios más oscuros de su vida, revelando que fue víctima de abuso desde su infancia y que enfrentó múltiples adversidades antes de consolidar su carrera en la música.

Su relato, cargado de crudeza y sensibilidad, se viralizó rápidamente, generando un profundo impacto en sus seguidores peruanos, quienes expresaron su apoyo y reflexionaron sobre el poder del arte como refugio y forma de sanación.

En redes sociales, la carta de la cantante no tardó en generar reacciones en el público peruano. “En efecto, es una joya, y a muchos nos movió sentimientos y recuerdos por los traumas causados en diferentes etapas de la vida”, comentó un seguidor, reflejando la conexión emocional que sus palabras despertaron.

Otros vieron en su testimonio una reivindicación del arte como medio de resistencia: “La publicación de Mon Laferte en Instagram debería convertirse en el nuevo manifiesto definitivo del artista. De la necesidad, del hambre que tenemos, de expresar, de sentirnos representados, de vernos en otro. De dejar testimonio de que pasamos por aquí. Ídola máxima”.

No obstante, también hubo quienes cuestionaron su rol en el ámbito artístico y la polémica en torno a su exposición. “No me representa ella ni los llorones elitistas que se quejan de ella. Yo al menos no necesito el espacio museal para validarme como artista. Prefiero a los grafiteros libres, uno ganó un mundial hace poco”, opinó un usuario, marcando distancia respecto a la controversia que envuelve su faceta visual.

Más allá de las críticas, la mayoría de los seguidores peruanos destacaron la valentía de Mon Laferte al compartir su historia, señalando que su testimonio trasciende cualquier debate sobre su carrera en las artes visuales. “Más allá de la controversia, su historia nos remueve el alma. No cualquiera se atreve a contar su verdad con tanta crudeza”, escribió un fan.

Mon Laferte agradece a sus seguidores

El impacto de su mensaje sigue resonando en el público peruano, reafirmando el poder del arte y la música como espacios de expresión y supervivencia. Vale indicar que, el mensaje de Laferte surge en medio de la controversia generada por su exposición Te amo. Mon Laferte Visual, presentada en el Parque Cultural de Valparaíso.

La muestra, inaugurada originalmente en 2023 durante el Festival Teatro a Mil, llegó este 2025 a la Quinta Región como parte del evento Valpo a Mil. En esta exhibición, la artista muestra una faceta más allá de la música, presentando un imaginario plástico que incluye pinturas, dibujos, poemas, videos, bordados y figuras tridimensionales.

“Gracias a todxs lxs que han sido parte de Autopoiética 🤍 últimos tres días para visitar la Expo en @matucana100″, escribió la artista en su red social.

Sin embargo, la decisión de extender su exposición generó críticas por parte de algunos sectores del mundo artístico chileno, quienes cuestionaron la legitimidad de su presencia en el ámbito de las artes visuales.

