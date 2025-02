Patricio Parodi confiesa que tomó la 'pastilla azul' y quedó asustado por sus efectos: "Nunca más". | Kick.

Patricio Parodi, conocido por haber sido parte de ‘Esto es Guerra‘, ha encontrado un nuevo éxito en el mundo del streaming a través de la plataforma Kick, donde crea contenido junto a Piero Arenas y comparte anécdotas de su vida personal. En una de sus últimas transmisiones en vivo, el exguerrero sorprendió a sus seguidores al relatar una experiencia íntima y poco convencional: su primer y único encuentro con la famosa “pastilla azul”, utilizada para tratar la disfunción eréctil.

El exchico reality contó que, por curiosidad, decidió probar los efectos de la pastilla, siguiendo el consejo de un amigo que le recomendó comenzar con la mitad de la dosis. “Dije: ‘A ver, voy a probar’. Me dijeron no pruebes una, prueba la mitad para ver cómo funciona y qué efectos tiene (en su organismo)”, narró el influencer.

Sin embargo, la experiencia no fue lo que esperaba. “Nunca había estado tan arriba, nunca, nunca, nunca. Primero se cansó mi físico antes que se canse mi amigo, imagínate. Eso que fue medio, imagínate que hubiese sido una completa, así que desde ahí me asusté y nunca más la tomé”, confesó entre risas, dejando claro que no repetirá la experiencia.

Patricio Parodi confirmó viaje a Colombia, pero no detalló si allí se encontró con Luciana Fuster.

Además de compartir esta anécdota, Patricio Parodi también abordó temas más personales, como su opinión sobre las relaciones sentimentales. Esto ocurrió en medio de la polémica por el rápido inicio de una nueva relación por parte de Luciana Fuster, su expareja.

Ante las preguntas, el modelo se mostró respetuoso y reflexivo. “(¿Eres de las personas que se toman su tiempo tras terminar una relación?) Yo vivo mi día a día, mi presente. (¿Crees que tras terminar una relación lo mejor es tomarse su tiempo?) Cada persona es muy particular y decide tomar las mejores decisiones para su vida y se tiene que respetar”, respondió.

Fan le pide que regrese a ‘Esto es Guerra’

Un video compartido en redes sociales captó el momento en que Patricio Parodi, conocido como el ‘Pato’, fue interceptado por unas fanáticas mientras caminaba por la calle. Las seguidoras no dudaron en acercarse para pedirle un abrazo, gesto que el exguerrero aceptó de buena manera. Sin embargo, una de ellas le hizo un peculiar pedido que sorprendió a Parodi: “Te admiro tanto, Patricio ¿Pero vas a entrar el lunes?”, preguntó la mujer, refiriéndose a su posible regreso al programa ‘Esto es Guerra’.

Said Palao y Patricio Parodi abandonaron el set de ‘Esto es Guerra’ mientras Alejandra Baigorria era conductora

Ante la pregunta, Patricio respondió de manera tajante: “¡No! ¿Ya pa’ qué?”, lo que dejó a la fan visiblemente sorprendida. La mujer, quien se identificó como una ‘leona’ (como se les conoce a las seguidoras del programa), no dudó en reclamarle: “¡No, Patricio! Yo soy leona, tú eres el capitán”. Este breve intercambio evidenció el cariño y la admiración que aún le tienen sus seguidoras, quienes extrañan su presencia en el reality.

Tras su salida de ‘Esto es Guerra’, todo indica que Patricio Parodi está más enfocado en su carrera como streamer a través de la plataforma Kick, donde comparte contenido junto a Piero Arenas y relata anécdotas de su vida personal. Además, ha sido invitado a la serie que próximamente estrenará el Zeein.