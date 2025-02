Pamela López se dedica nostálgica canción de Shakira: “Ya vas a ver cómo sanan poco a poco tus heridas”

Pamela López se dedica nostálgica canción de Shakira. IG

Pamela López se ha vuelto una figura mediática desde que acusó a Christian Cueva de haberse sido infiel con Pamela Franco. La separación con su esposo mediante una polémica situación hizo que la figura cobrará mayor impacto en las redes sociales y el de los empresarios, quienes no han dudado en llamarla para que haga animaciones y sea protagonista de videoclips.

A través de sus redes, Pamela López ya cuenta con una gran legión de seguidores, a quienes muestra lo que hace en su día a día. Además, se permite ponerse nostálgica si lo desea. En esta ocasión, la madre de familia publicó un video donde se puede escuchar de fondo un tema de Shakira, Día de enero.

López resaltó una extracto en especial. “Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú, más que nadie, mereces ser feliz. Ya vas a ver, cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida, a decantar la sal que sobra en el mar”, se puede escuchar, mientras se ve la foto de Pamela, con un traje blanco y lentes negros.

Pamela López se dedica emotiva canción de Shakira.

Esta imagen según indicó en su historia de Instagram, es del 14 de febrero, el día donde se celebra el amor. Seguido a ello publicó una foto con sus hijos y seres queridos.

Actualmente, Pamela López se encuentra soltera, mientras que Christian Cueva, el padre de sus hijos, tiene una relación con Pamela Franco.

Christian Cueva pasó San Valentín con Pamela Franco

Pese a las críticas por cómo inició su historia de amor, Christian Cueva viene consolidando su relación con Pamela Franco. Así lo dejó ver en redes sociales, pues no dudaron en demostrar lo bien que les va a través de un video. La pareja pasó San Valentín junto y con una sorpresa de por medio.

El futbolista recopiló momentos inolvidables junto a la cantante, consolidando así su relación tanto en el amor como en el arte. Acompañando el video, Christian Cueva escribió: “Mi San Valentín. Tengo la suerte de tenerte a mi lado. Eres una mujer maravillosa. Te amo, mi amor, gracias por estar en mi vida”.

El video, que incluyó fotos y clips de la pareja compartiendo momentos especiales, despertó una ola de reacciones en redes sociales. Pamela Franco no se quedó atrás, pues días después, la cantante compartió un video donde se les ve celebrando su aniversario.

Christian Cueva y su romántica sorpresa a Pamela Franco por San Valentín. | Instagram.

En este material audiovisual, ambos posan junto a una torta, donde se distingue el número 3 de febrero, lo que indicaría la fecha de su aniversario. “Por más momentos juntos, te amo”, escribió Pamela Franco.

Christian Cueva no se mantuvo ajeno a la muestra de cariño y no dudó en replicar el video. “Gracias por existir, amor de mi vida. Te amo”, escribió el futbolista, demostrando así que están en su mejor momento.

Pamela Franco presume su amor con Christian Cueva y le dedica video.

Pamela López y Pamela Franco responden si trabajarían juntas

Las figuras del espectáculo fueron consultadas si trabajarían juntas. Durante todo este tiempo de polémicas Pamela Franco no ha dejado de facturar con constantes show, incluso, ha sido en más de una oportunidad a Christian Cueva al escenario, donde han cantado juntos y demostrado su amor.

Consultada por trabajaría con Pamela López, la cantante no dudó en decir que no tiene ningún problema. Lo que sí dejó claro es que el monto no sería nada barato.

“Yo trabajo, si pueden pagar que paguen”, dijo al inicio, quien al ser consultada por el monto que cobraría por este encuentro, indicó: “No sé, 10, 20 veces más”.

Pamela Franco no descarta trabajar con Pamela López: "Que paguen 20 veces más" | América TV

De esta manera, la cantante dejó abierta la posibilidad de compartir escenario con la que fue la esposa de hoy pareja, Pamela López.

López, por su parte, fue más estricta respecto a este tema. Ella dejó claro que no lo haría, por más dinero que necesite.

“Hay niveles. Por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo. No hay forma”, declaró la exesposa de Christian Cueva. “Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos”, concluyó.

Pamela López se niega a trabajar con Pamela Franco | América Hoy