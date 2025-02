“No sé quién ha hecho eso”: César Acuña niega pronunciamiento sobre polémica foto de PNP con ‘Los Pulpos’

Tras ser cuestionado sobre su comunicado en la red social X, el presidente de Alianza para el Progreso (APP) se mostró desconcertado. Composición: Infobae Perú

El pasado martes, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se pronunció sobre una fotografía difundida por los medios, que muestra a varios policías de la Divincri de Trujillo junto a personas presuntamente vinculadas con ‘Los Pulpos’, una peligrosa organización criminal involucrada en delitos como extorsión, secuestro y sicariato. En la foto, se pueden ver a tres suboficiales abrazados con los sospechosos en un sauna local.

En la cuenta oficial de X (antes Twitter) del gobernador, se lee “No podemos permitir que malos policías se mezclen con delincuentes (...) Seguiremos trabajando para limpiar la institución y proteger a nuestra gente”. Pero después, tras ser cuestionado sobre el comunicado por un periodista de Canal N, el presidente de Alianza para el Progreso (APP) se mostró desconcertado, negó haber tuiteado el mensaje y aseguró que no se acuerda de haber hecho tal comentario, culpando a su equipo de comunicaciones por la difusión de la imagen.

César Acuña confesó que no sabe lo que se publica en sus redes sociales. Foto: X/Twitter - César Acuña

“No sé quién ha hecho eso. Yo no recuerdo haberlo publicado. Yo no he retuiteado esa foto”, declaró Acuña al ser interrogado. A pesar de que su nombre aparece en la cuenta de César Acuña, el gobernador insistió en que no era responsable de lo que se había publicado, y dejó claro que no maneja directamente sus redes sociales y que confiaba en su equipo de trabajo para la gestión de estas plataformas.

“Un gobernador tiene su oficina de comunicación, y posiblemente ellos habrán repetido [el retuit]”, aseguró Acuña, desmarcándose de cualquier responsabilidad personal en la publicación. Sin embargo, a pesar de su explicación, el político no fue capaz de ofrecer detalles sobre qué parte de su equipo habría sido la responsable de difundir el mensaje.

Empresario en controversial foto desmiente las acusaciones en su contra

Mientras tanto, el empresario Guillermo Ruiz, quien aparece en la polémica fotografía junto a los policías, ha desmentido las acusaciones que lo vinculan con ‘Los Pulpos’. En una entrevista, Ruiz explicó que la foto fue tomada en mayo del año pasado y que en ella aparecen colaboradores de sus empresas, no miembros de una banda criminal. Aseguró que los suboficiales presentes en la imagen lo ayudaron en un caso de extorsión en su negocio, lo que llevó a la amistad que se reflejó en la foto.

Ruiz también expresó su indignación por la difusión de la imagen y anunció que tomará acciones legales contra el Ministerio del Interior y los medios de comunicación involucrados en lo que calificó como un “error garrafal”. El empresario afirmó que esta situación ha afectado su imagen y la de su familia, y denunció que ha sido víctima de extorsión por parte de ‘Los Pulpos’ en el pasado.

“¿Yo qué podría hacer en Trujillo si meten una bomba?”

César Acuña se presentó a un evento de la Universidad César Vallejo. Foto: composición Infobae Perú / Canal N

En la misma conferencia de prensa, gobernador regional de La Libertad, César Acuña, justificó su asistencia a un evento de la Universidad César Vallejo durante su horario laboral. En declaraciones a la prensa, Acuña señaló que no podía rechazar la invitación de una universidad que él mismo fundó, argumentando que sería un desaire no asistir. “Esta es una invitación que no puedo negar... por gratitud, por agradecimiento”, afirmó, resaltando que su función es de apoyo, no de responsabilidad directa en temas de seguridad.

“Hoy día he sido invitado, más tarde tengo reunión con unos ministerios y vengo a trabajar. Estoy invitado y creo que como fundador, creo que por gratitud, por agradecimiento, esta es una invitación que no puedo negar. Sería un desaire que te inviten a una universidad que tú has fundado y porque haya malos comentarios y porque van a criticar al gobernador, no voy”, dijo a los medios de comunicación presentes.

“¿Yo qué podría hacer en Trujillo ahorita si hay un asalto? ¿Yo que podría hacer en Trujillo si meten una bomba? Estamos en estado de emergencia. Puede estar la Policía, puede estar el fiscal”, añadió.

En cuanto a la creciente inseguridad en Trujillo, Acuña señaló que su rol no es controlar la criminalidad, sino proporcionar logística y apoyo a la PNP. Aseguró que la seguridad de la región es competencia de las fuerzas policiales. “La lucha contra la inseguridad depende de la Policía Nacional, no del gobernador”, concluyó.