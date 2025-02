Marisol vivió tenso momento con seguidora que le pidió una foto: “¡No me jales!”

Marisol fue jaloneada por fan que quería sacarse una foto con ella. (Foto: Captura de TikTok)

La cantante de cumbia Marisol, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, vivió un momento incómodo tras su presentación en un evento privado en Chincha el pasado sábado 15 de febrero. Al salir del recinto, la artista fue abordada por un grupo de seguidores que deseaban tomarse fotos con ella. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando una fan la sujetó bruscamente del brazo, generando la reacción inmediata de Marisol, quien expresó su incomodidad ante el comportamiento de la seguidora.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se observa a la cantante intentando retirarse del lugar mientras la seguidora insiste en tomarse una foto con ella. La artista, visiblemente molesta, se escucha decir: “¡No me jales, suéltame!”, lo que evidenció su descontento con la actitud de la fan. A pesar de las explicaciones de la cantante, la seguidora continuó insistiendo, lo que complicó aún más la situación.

La fan, quien también aseguraba ser cantante, intentó justificar su comportamiento diciéndole a Marisol: “Soy cantante como tú”. Ante esto, la intérprete respondió con paciencia pero firmeza: “Sí, mi amor, pero no me jales”. A pesar de la insistencia, Marisol mantuvo su postura y optó por retirarse rápidamente del lugar, evitando prolongar el incómodo encuentro. La seguidora, por su parte, criticó a los miembros de seguridad de la artista, calificándolos de “malos” por no permitir una mayor interacción con el público.

Marisol se negó a tomar foto con sus fans.

Este incidente ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Marisol han expresado su apoyo a la artista, destacando la importancia de respetar el espacio personal de las figuras públicas. Muchos coinciden en que, aunque es comprensible el entusiasmo de los fans, es fundamental mantener el respeto y evitar actitudes invasivas que puedan incomodar a los artistas.

Marisol, una de las voces más queridas de la cumbia peruana, ha demostrado una vez más su profesionalismo al manejar la situación con paciencia y firmeza. A pesar del incómodo momento, la artista continúa siendo un referente en la música peruana, y este incidente no ha hecho más que reforzar el cariño y el respeto que su público le tiene. Sin duda, este episodio sirve como recordatorio de la importancia de mantener un trato respetuoso hacia las figuras públicas en todo momento.

Marisol revela para quien va dedicada su nueva canción

Marisol, la reconocida ‘Faraona de la cumbia’, junto a Pamela López y Leslie Shaw, ha lanzado el videoclip de su nueva canción ‘Dile que no’, causando un gran impacto en redes sociales. Desde su estreno, muchos usuarios especularon que la letra del tema podría ser una indirecta hacia Christian Cueva, esposo de Pamela López, debido a su historial de infidelidades. Sin embargo, Marisol decidió aclarar el verdadero significado de la canción durante una transmisión en vivo en TikTok, desmintiendo que esté dirigida específicamente al futbolista.

(Composición/Infobae Perú)

En su live, Marisol explicó que ‘Dile que no’ está dedicada a todas aquellas personas que, tras causar daño emocional en una relación, intentan regresar con promesas de cambio. “Esta canción va dirigida a todas las personas que, cuando nos lastiman, nos hacen daño y cometen errores, quieren volver. Entonces, al decirles que no, porque ya hay daño, y eso de que ‘voy a cambiar’ y ‘las cosas van a ser distintas’, yo ya no creo en esas cosas”, expresó la cantante. Con estas palabras, Marisol dejó en claro que la canción aborda una situación universal y no está vinculada a un caso específico.

A pesar de la aclaración de Marisol, los seguidores no tardaron en relacionar la temática de ‘Dile que no’ con la historia personal de Pamela López, quien ha enfrentado públicamente episodios de infidelidad por parte de Christian Cueva. Recordemos que el futbolista, en varias ocasiones, habría pedido una oportunidad para cambiar y retomar su relación con López. Este contexto ha llevado a que muchos vean en la canción un reflejo de las experiencias vividas por la esposa de ‘Aladino’, aunque Marisol insista en que el mensaje es más amplio y aplicable a diversas situaciones.