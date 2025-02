Pamela Franco sobre posibilidad de compartir escenario con Pamela López: "Que paguen 20 veces más"

Pamela Franco no descarta trabajar con Pamela López: "Que paguen 20 veces más" | América TV

Pamela Franco sigue facturando a raíz de su relación con Christian Cueva. La cantante ha aumentado el número de sus eventos en el mes y ahora es una de las más pedidas en los eventos. Es así que, pese al fallecimiento de su padre, la artista no ha dejado de trabajar y demostrar que sale adelante pese a las adversidades.

Sin embargo, en medio de su escándalo por su relación con Christian Cueva, quien mantiene problemas con la madre de sus hijos, Pamela López, la trujillana también ha comenzado a facturar y dedicarse al mundo del espectáculo. López se ha convertido en una animadora de eventos, por lo que ha compartido escenario con diversos artistas musicales.

En ese sentido, se ha deslizado la posibilidad de que ambas Pamelas puedan coincidir en el escenario, un panorama que sorprendería a más de uno. Por eso, el fin de semana Franco estuvo en un evento y fue consultada al respecto. En imágenes de ‘América Hoy’, consultaron a Pamela Franco si es que tocaría en un evento animado por Pamela López. En un inicio intentó evadir la pregunta: “Es que cuando yo respondo se ríen, porque yo soy media sarcástica”.

Pamela Franco no descarta compartir escenario con Pamela López: “Que paguen 20 veces más”

Pese a ello, la exintegrante de ‘Puro Sentimiento’ se mostró más segura y directa sin descartar por completo esta posibilidad, por el contrario, señaló que sí podría darse, pero por un monto de dinero diferente al que suele cobrar.

“Yo trabajo, si pueden pagar que paguen”, dijo al inicio, un tanto sonriente. Tras ello, fue consultada sobre el monto que cobraría por este encuentro. Cuando le mencionaron que podría ser el doble, ella incrementó la tarifa.

“No sé, 10, 20 veces más. Nunca hay que hablar del trabajo de los demás”, acotó. Aunque no fue completamente clara, Franco dejó abrió la posibilidad de que la expareja y la actual novia de Christian Cueva puedan tener un encuentro público.

Pamela López respondió a la propuesta

Pamela López respondió tajantemente a la sugerencia de Pamela Franco. En una entrevista con el programa América Hoy, rechazó rotundamente esa propuesta, dejando claro que, por respeto a sus hijos y su bienestar emocional, no hay forma de que acepte dicha idea.

“Hay niveles. Por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo. No hay forma”, declaró la exesposa de Christian Cueva, quien subrayó que no pondría en riesgo la estabilidad de su familia ni su paz interior por una cuestión profesional. Aunque reconoció que valora las oportunidades que le ofrece su carrera, resaltó que la prioridad siempre será el bienestar de sus hijos.

López también abordó la dificultad de equilibrar su situación económica, explicando que, aunque el trabajo es importante, no puede ignorar el dolor que le causó la relación de Cueva con Franco. “Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos”, afirmó.

Pamela López se niega a trabajar con Pamela Franco | América Hoy

Por otro lado, reveló que ha tenido que asumir por completo los gastos de la crianza y educación de sus tres hijos, dado que el futbolista sigue sin cumplir con sus responsabilidades económicas. “Hasta el día de hoy, el señor no deposita ni un céntimo para mis hijos. Yo sola estoy manteniéndolos todo este tiempo”, comentó con evidente frustración.

Finalmente, la exesposa de Christian Cueva lamentó la falta de apoyo por parte del futbolista, explicando que, aunque su estabilidad laboral le permite mantener a sus hijos, la ausencia de contribución paterna es una carga tanto emocional como financiera. “Mis hijos están por encima de todo”, concluyó.