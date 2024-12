Exportaciones peruanas batirán récord histórico por cuarto año consecutivo: ¿cuáles son los productos más vendidos?

Según el Mincetur, el cacao es uno de los productos cuyas exportaciones más han aumentado. Foto: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú/Andina

Las exportaciones son fundamentales para la economía peruana porque representan una fuente clave de ingresos que impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo. El comercio exterior también permite que el país se integre en mercados globales, accediendo a acuerdos comerciales que facilitan la competitividad de los productos peruanos, mejorando así la imagen del país como socio confiable, fomentando el ingreso de inversión extranjera.

Según las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al concluir el año 2024, nuestras exportaciones registrarán un récord histórico por cuarto año consecutivo, superando los US$ 73 mil millones en envíos al extranjero. Este logro se deberá a la colaboración entre el sector privado y el sector público, mediante el fortalecimiento de las empresas exportadoras y la implementación de la estrategia de promoción comercial por parte de Mincetur, además de la búsqueda de apertura hacia nuevos mercados emprendida por el Estado.

El sector que más aporta a las exportaciones

Una porción significativa de estas prometedoras cifras corresponde en las agroexportaciones, las cuales representan la mayoría de los bienes no tradicionales exportados. En 2023, se alcanzaron US$ 9.500 millones, y entre enero y octubre de 2024 ya se suma un total de US$ 8.664 millones, cifra muy cercana al total del año previo.

En ese contexto, ciertos productos que integran la canasta agroexportadora son considerados como destacados debido a su positivo desempeño durante el año, con perspectivas de continuar ganando terreno en los mercados internacionales.

En lo que va del año, las exportaciones del agro suman US$ 8.664 millones. Foto: agraria.pe

La importancia del cacao para el sector agroexportador

“Destacamos el cacao que ha registrado un 296% de incremento por mayor volumen de exportaciones. También ha habido un incremento del precio en el exterior y esto ha sido muy beneficioso para nuestros exportadores de todas las regiones productoras”, dijo la viceministra del Comercio Exterior para Andina.

“El café ha sido otro de los productos que ha registrado un aumento importante del 60% en el valor de venta. Recordemos también que Perú es el principal exportador de arándanos, somos el número a nivel mundial, mientras que en la palta somos los segundos, solo por detrás de México. En mandarinas estamos cada vez creciendo más en el volumen de exportaciones porque se están abriendo posibilidades para exportar a otros países”, añadió Teresa Mera.

Otros productos destacados del agro son los arándanos, cuyas exportaciones, de acuerdo con datos del Mincetur, alcanzaron los US$ 1.657 millones, un incremento del 49,2%. Las exportaciones de paltas sumaron US$ 1.303 millones, lo que representa un aumento del 29,4%, mientras que el cacao y sus derivados lograron un total de US$ 1.081 millones, reflejando un crecimiento del 211%.

El cacao es uno de los productos del agro que más ha crecido en producción. Foto: Cámara Peruana del Café

¿Qué productos tienen potencial para las agroexportaciones?

Además de los productos ya mencionados, el guindón, la pitahaya y los frutos rojos tienen el potencial de continuar creciendo y destacarse en los próximos años. Para lograrlo, será necesario fortalecer la cadena productiva.

“Nuestro sector privado es sumamente dinámico y está muy atento a las demandas de los mercados internacionales, de tal manera que, además del cacao, del café, de la quinua y la palta, están empezando a surgir nuevos productos que podrían ser las estrellas que lideren nuestras exportaciones o que suban de manera importante en nuestras exportaciones a mediano plazo. Es el caso de la cúrcuma, también el guindón, la pitahaya”, habló la viceministra.

“Se viene trabajando en la identificación de nuevos frutos rojos como es el caso de la cereza, que son productos sumamente demandados a nivel mundial. Sin embargo, estos son procesos que no son inmediatos, no pasan de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, porque hay que fortalecer toda la cadena productiva, hay que identificarme mejoras en los sistemas de producción y también en la calidad de los productos”, finalizó.

El guindón es de los productos agrícolas con más potencial para crecer en exportaciones. Foto: Campo Grande Perú