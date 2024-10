Dengue: ¿quiénes son más vulnerables a contagiarse este virus que puede ser mortal o causar discapacidad?

No automedicarse: es importante evitar el uso de medicamentos como la ivermectina, corticoides (prednisona o dexametasona) y antiinflamatorios no esteroides (AINE) como aspirina o ibuprofeno, ya que pueden ser perjudiciales si no se administran bajo supervisión médica. Ante cualquier malestar, se aconseja acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada.