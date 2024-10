Magaly Medina responde fuerte a Christian Domínguez y abogada aconseja a Karla Tarazona

La presentadora se refirió a Leyla Chihuán y su novia. Magaly Medina cuestionó la razón por la que la exvoleybolista no confirma su romance con la joven que se le vio abrazada en la vía pública. Aseguró que no hay ningún problema en hablar de ese tema, porque es el amor en todas sus expresiones, razón por la que no le convence que cambie de discurso durante una entrevista.