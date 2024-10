Jessica Newton se pronuncia luego de que Magaly Medina expusiera su cercanía con ‘Chibolín’

Jessica Newton se pronuncia tras ser expuesta su amistad con Andrés Hurtado.

Magaly Medina se pronunció sobre las declaraciones de Jessica Newton, quien habría negado mantener una relación cercana con Andrés Hurtado, a pesar de haber compartido múltiples momentos en público, por lo que la ‘Urraca’ refutó mostrando pruebas.

Durante el programa del 9 de octubre, Medina presentó una serie de imágenes y videos que evidencian la colaboración entre Newton y Hurtado en diversas ocasiones. Incluso, señaló que el exhumorista, actualmente en prisión preventiva por 18 meses debido a investigaciones por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, fue clave en la participación de Newton en su programa Porque hoy es sábado con Andrés y en la elección de misses. Además, recordó su acompañamiento al desaparecido programa El Valor de la Verdad.

Uno de los momentos más contundentes fue cuando se mostró un video en el que Jessica agradecía públicamente a Chibolín durante el certamen Miss Perú 2019, afirmando: “Gracias por creer en mí”. Este y otros momentos dejaron en evidencia una relación que, según Medina, va más allá de simples colaboraciones. Además, la conductora comentó con ironía que “tanta tinta le borró la memoria a Jessica Newton”, refiriéndose a la portada en la revista Cosas, donde estuvo involucrada Josetty Hurtado, hija del conductor.

Finalmente, Magaly subrayó que, pese a los recientes intentos de su examiga por desvincularse de Hurtado, los hechos demuestran lo contrario. “Se daban besitos, abracitos, imagínense que hasta llevó a Andrés Hurtado al Valor de la Verdad”, concluyó, insinuando que la amistad entre ambos era evidente y no puede ser simplemente olvidada.

Ante ello, la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid usó sus redes sociales para hacer una curiosa publicación. Actualmente, ella se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, lugar por donde los últimos huracanes han pasado.

Aprovechando el contexto, Jessica Newton compartió que sus familiares y ella están tranquilos, pero lanzó un curioso comentario que ha sido tomado como una indirecta para lo expuesto por su ex amiga. En un post de Instagram, mencionó que solo le prestará atención a lo que ‘realmente importa’.

“Después del huracán Milton hay reportados hasta esta mañana 4 fallecidos, miles de heridos y muchas pérdidas materiales. Mi madre logró evacuar de Sarasota a tiempo y mi familia en Orlando está sana y salva , nosotros desde Miami lo pasamos tranquilos. La vida es muy valiosa, hay que enfocarnos en lo que realmente importa y nunca olvidarnos de agradecer”, menciona junto a un video compartiendo con su familia.

Además, resaltó este mensaje en sus historias de Instagram, mencionando que no perderá el tiempo. “Hay que enfocarse en lo que realmente importa y no desperdiciar nuestro tiempo en nada que no aporte valor”, finalizó.

Jessica Newton se deslindó de Andrés Hurtado

Jessica Newton rompió su silencio tras la controversia generada por la revista Cosas, que la señalaba como promotora de una portada protagonizada por Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. En una entrevista en el programa América Hoy, la exreina de belleza negó cualquier tipo de relación con las hijas del conductor y expresó su desconcierto por las afirmaciones de la publicación. “No conozco a las hijas de Andrés y tengo preocupaciones más importantes que esa tontería”, afirmó.

Newton fue tajante al aclarar que nunca ha tenido vínculos personales ni profesionales con Hurtado, asegurando que no ha hecho negocios, ni ha viajado, ni ha recibido premios de su parte. De este modo, desmintió las acusaciones que la involucraban en la negociación de dicha portada. “No temo absolutamente nada”, declaró la empresaria.

Finalmente, la exorganizadora de certámenes de belleza señaló que prefiere mantenerse alejada de controversias. “Es innecesario que las personas hablen mal de otros en momentos difíciles o durante investigaciones”, concluyó, dejando claro su deseo de enfocarse en temas más importantes.